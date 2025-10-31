影/「習川會」未提台灣不尋常？栗正傑：川普恐有「難言之隱」

大陸國家主席習近平與美國總統川普，睽違6年昨在南韓釜山舉行「習川會」，但會中未提台灣，退將栗正傑指出，若川普此時直接表態「反對台獨」，恐難被美國內部鷹派接受。

退將栗正傑。（圖/翻攝《全球大視野》）

栗正傑在中天節目《全球大視野》表示，美國自拜登（Joe Biden）政府時期以來，對台政策已從「戰略模糊」多次出現鬆動，包括拜登任內數度公開表示「若台灣遭受攻擊，美國將派兵協防」，儘管白宮事後均以「口誤」為由澄清，但已引發外界關注。

栗正傑說，相比之下，川普（Donald Trump）若在當前環境下直接喊出「反對台獨」，其政治代價與外交壓力恐非常高。栗正傑認為，川普或許不會在言辭上明確否定台獨，但可能透過其他層面例如外交、軍售與經貿政策，間接調整對台態度。

栗正傑說，尤其在半導體產業方面，川普多次強調「讓晶片製造回流美國」，近年美方推動台積電赴美設廠，並試圖將相關上下游產業一起遷往美國，他表示，在這過程中，台灣的戰略與經濟價值恐被重新定義，「如果說美國達到他的所要的目的之後，那我們台灣就沒有價值了，那個時候你就算講不講，我覺得意義已經不大了。」

