影/習川通話賴清德「4個不變」回應 王淺秋稱尷尬癌發作：他能說真話嗎？

大陸國家主席習近平昨日晚間和美國總統川普（Donald Trump）通電話，期間兩人談到台灣問題，引發各界關注。總統賴清德今（5）日被問到此問題時回應，這次中美領袖的對話，在美中台三邊關係維持「4個不變」。對此，資深媒體人王淺秋戳破真相，賴清德還是繼續說謊、造謠的模式回應，是台灣的悲哀。

資深媒體人王淺秋。（圖／中天新聞）

賴清德指出，這次中美領袖的對話，在美中台三邊關係維持四個不變。第一、中華民國和中華人民共和國互不隸屬，台灣不屬於中華人民共和國的一部分事實不變。第二，美國基於台灣關係法以及六項對台保證承諾不變。

賴清德進一步指出，第三、美國基於國家安全戰略以及國防戰略，結盟友盟國家，集體防禦責任分擔，維護印太和平穩定的方向不變。第四、台美關係堅如磐石，各項合作計劃持續進行、不會改變。他希望國人同胞都能夠支持政府和國家，大家一起攜手前進，台灣一定可以越來越好。

對於賴清德的這番言論，資深媒體人王淺秋在中天新聞政論節目《大新聞大爆卦》發表看法。王淺秋提到，賴清德前一天對美方支持「志得意滿」，但隔天凌晨聽聞川習通話內容後，心情可能比一般人更複雜。這樣的發言就只有一個形容詞，叫做「尷尬癌發作」，才一天時間就整個大翻轉，這有多尷尬啊！

總統賴清德。（圖／總統府提供）

王淺秋表示，賴清德不斷強調台美合作多密切，無論是進貢1.25兆國防預算，或是把整個台積電供應鏈移到美國，欲營造出美方和站在台灣這邊。怎料川習半夜通話後，川普發文稱和大陸關係非常好，雙方都清楚維持這樣的關係非常重要，只提到「台灣」兩字，其他都交由大陸去詮釋。

王淺秋直言，照理說賴清德應該要告訴國人，台灣目前面臨的危機是什麼？台灣的確處境困難，但要如何因應？但這次的川習對話，顯示的一個道理，就是台灣即便做了這麼多，還是動搖不了川、習兩人決定台灣命運的發展，「賴清德能講實話嗎？賴清德能不尷尬嗎？」

美國總統川普。（圖／美聯）

王淺秋說，賴清德只好繼續用造謠和說謊的模式，用習川對話沒有發布的內容，稱美中台三邊關係，維持4個不變。王淺秋大嘆，賴清德用這種方式「洗地」，是台灣的悲哀，他應該用領導人的高度及角度，告訴國人應該怎麼辦，提醒風險和因應措施。

