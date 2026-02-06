(影) 習近平加強保命? 武警北京衛戍區易主 陳源火速接管 多省軍區換血

[Newtalk新聞] 2026 年以來，中國多省軍區人事調整頻繁。武警上海總隊司令陳源少將已調任北京衛戍區司令，成為張又俠、劉振立被抓後首位接任的重要軍事領導，外傳這是中國國家主席習近平在抓捕張又俠遇到反彈之後，所採取的保命手段之一。





陳源現年 53 歲，江蘇鹽城東台人，自 1989 年入伍以來，歷任排長、教導隊教員、中隊長、總隊副參謀長等職，2018 年起先後任武警江蘇總隊副司令、武警士官學校校長及武警廣西總隊司令，2023 年任武警上海總隊司令。

廣告 廣告





陳源以北京衛戍區領導身份出席 1 月 14 日召開的北京衛戍區黨委十屆九次全體（擴大）會議。《解放軍報》曾報導陳源素有「陳三多」之稱，指其鞋子破得最多、衣服最髒、身上疤痕最多。2003 年，他所在中隊首發命中率曾達 90% 以上，並被評為「中國武警十大忠誠衛士」。此外，陳源曾在南京江寧區山林火災中帶領官兵衝入火海完成救援任務。





中共軍委副主席張又俠與軍委委員劉振立於 1 月 24 日同時被查，引發中國軍方與政壇的反彈。 圖：翻攝解放軍網 (合成圖)





除了北京衛戍區，多省軍區也完成新任領導亮相，包括上海警備區司令張佔禮、安徽省軍區政委王金良、山西省軍區司令陳軍棟、陝西省軍區司令張文忠、海南省軍區司令丁勁松、吉林省軍區政委王青雲及四川省軍區司令柳森。新疆黨委於2月2日在烏魯木齊召開軍事會議，文東中將與胥紅頂少將出席。





據公開報導，二十屆中央候補委員、火箭軍副政委丁興農於 2 月 5 日出席 2026 年首都軍政座談會，顯示其仍正常履行職責。丁興農在二十屆中央候補委員中排名第二，曾在 2024 年及 2025 年兩次中央全會中被跳過，缺席全會引發關注。





二十屆中央候補委員、火箭軍副政委丁興農於 2 月 5 日出席 2026 年首都軍政座談會，顯示其仍正常履行職責。 圖:翻攝自X帳號@cnpoliwatch





X 帳號 @lenscn 近期發文回顧習近平與朱鎔基的歷史互動。文章指出，2017 年十九大開幕式上，朱鎔基對習近平鞠躬致意時保持面無表情、拒絕鼓掌，反映其對習近平路線的無聲抗議。文章還追溯至 1999 年的「遠華走私案」，指出當時習近平作為福建省長，因政治盟友保護而倖免於責任，而朱鎔基則主導案件。





文章分析，朱鎔基作為中國入世功臣，推動技術官僚治國與市場化路線，與習近平當前的「國進民退」政策形成鮮明對比。兩人在清華校友身份上的差異亦被提及：朱鎔基為清華真正學霸，而習近平文憑來源備受爭議，使其在面對朱時存在政治與心理上的微妙心虛。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

(影) 川普對以攻伊開綠燈? 伊朗宣布導彈準備好 巴勒維籲推「獅子與太陽革命」

川普跳下來挺高市! 邀她3月訪白宮 自民黨國會大勝只剩當天「這變數」……