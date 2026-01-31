影／翻轉「最無聊」印象 大城鄉花海生活節活絡地方觀光

▲大城鄉花海生活節吸引不少民眾前來賞花、拍照。（圖／記者林明佑攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為活絡地方觀光、推廣農村特色，彰化縣大城鄉公所今（31）日上午在上山富安宮舉辦「2026彰化縣大城鄉花海生活節—花開大城‧繽紛上山」活動，結合花海美景、藝文表演、小農市集與宗教文化，吸引不少民眾前來賞花、拍照、逛市集，感受農村節慶氛圍。

活動由大城鄉長陳玉照邀請鄉親共襄盛舉，現場以氣勢磅礡的太鼓表演揭開序幕，隨後安排「小小農產萌童秀」及薩克斯風演奏，展現地方活力與多元才藝，增添活動熱鬧氣氛。

▲小小農產萌童秀。（圖／記者林明佑攝）

大城鄉民代表兼樂城社福協會創會長許瑞芳和大城鄉公所、富安宮合作舉辦首屆大城鄉花海生活節，活動現場同步規畫在地小農市集，嚴選各式農特產品，並結合多樣化美食攤販，讓民眾在賞花之餘，也能品嘗地方特色美食，一次滿足吃、逛、玩的需求。繽紛花海搭配開闊田園景觀，成為不少遊客拍照打卡的熱門景點。

▲大城鄉花海生活節活絡地方觀光。（圖／記者林明佑攝）

大城鄉民代表許瑞芳表示，很高興能在彰化縣大城鄉舉辦第一屆「大城花海生活節」，大城鄉位於沿海地區，氣候與風勢條件不利於種植花卉，能夠打造花海景觀相當不容易。過去大城曾被票選為「最無聊」的地方，因此希望透過舉辦花海生活節，為大城鄉創造不一樣的景點，吸引更多民眾前來走走看看。

許瑞芳說，大城鄉民風樸實，多以種植番薯、花生等農產品維生，這次首度舉辦花海活動，也特別結合餐車市集，讓活動更加多元。她感謝富安宮主任委員與管理委員會的大力支持，讓活動得以順利舉行並圓滿成功，也感謝所有鄉親與遊客的蒞臨參與。

許瑞芳期盼，明年能規畫更大規模、更多花卉的花海景觀，吸引更多人潮，讓大城鄉在各項票選中持續進步，擺脫「最無聊」的刻板印象，成為值得一遊的地方。

富安宮監察委員廖志昌表示，富安宮此次能夠協助大城鄉花海生活節活動場地的規畫與運用，感到相當榮幸。站在廟方的立場，富安宮也特別用心準備神明小神衣作為打卡贈禮，希望讓參與民眾在賞花、參與活動之餘，也能感受到宗教文化的溫暖與祝福。

廖志昌指出，希望透過這項活動，能夠為較為純樸的鄉村地區注入更多活力，進一步帶動地方觀光、農特產品行銷與整體發展。他也期盼花海生活節能夠一年比一年辦得更好，形成具代表性的地方活動。

廖志昌同時感謝大城鄉民代表許瑞芳在活動籌辦過程中的協助，並表示富安宮的委員與幹部皆全力投入，希望透過廟方的支持，讓活動獲得更多迴響，為地方帶來正向能量。