影／考季將至求好運 彰化開化寺「臨試抱佛腳」為考生祈福
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】鑑於國內各項重要考試又將接踵而來，彰化市已有300多年歷史的開化寺，為了替考生祈福，將於105年1月10日舉辦別開生面的《臨試抱佛腳》活動，內容包括：祈福團拜、心經書寫、靈印加持等，藉由觀世音菩薩與文昌帝君加持穩定考生身心，且將開放寺內位於樓頂的一尊8公尺高大觀音聖像，讓考生登上樓頂，與觀音像合影並「抱佛腳」，期盼藉由「神助」，一舉金榜題名！
彰化市公所寺廟室主任林大猷表示，縣定古蹟開化寺為庇佑學子考生，今年6月間首度舉辦深具特色的《臨試抱佛腳》活動，因反應熱烈，應考生要求，於連串考季又將來臨之前再加辦一場，希望藉由觀世音菩薩與文昌帝君智慧加持，並結合文化創意，讓信仰的祝福深入人心；且透過輕鬆且殊勝莊嚴的儀式，來穩定考生身心，讓他們應試時得以自信迎接挑戰，獲得佳績。
▲林世賢市長在開化寺樓頂的8公尺高大觀音聖像旁示範如何「抱佛腳」祈求觀音媽加持。（圖／彰化市公所提供）
開化寺管理人林世賢市長指出，大學學測將於明年1月17日至19日舉行，接下來就是指考及各類國家考試，都是學子、應試者人生的重要里程碑。作為彰化在地信仰中心，開化寺觀世音菩薩三百多年來守護著彰化古城，嘉祐群黎。其中具有特色的廟體建築以及及矗立在樓頂的大觀音聖像（高8米、重約10公噸），將特別開放大觀音聖像讓學子親近祈福。
▲開化寺供桌上備齊為考生祈福的「包子、糕點、粽子」（寓意「包高中」）吉祥食品。（圖／彰化市公所提供）
預定於明年1月10日上午10點開始舉行的考生祈福活動，將由林世賢市長帶領學子考生們祈福團拜、心經書寫、靈印加持，經過精心布置的智慧門，隨後再上到3樓禮佛堂頂與大觀音像合影，象徵考前「擁抱佛腳」，在神明加持下，能夠一舉考試高中、金榜題名。
林世賢市長提醒，因考量場地安全問題，1月10日當天的活動只限定開放60個名額，請大家要把握報名時間；若未及報名向隅者，也可向觀世音菩薩及文昌帝君祈福，點智慧燈加持，庇佑考試順利、一舉高中。
