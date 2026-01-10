影／考季最強應援神助攻 彰化開化寺「臨試抱佛腳」為考生祈福

▲開化寺管理人林世賢市長持文昌帝君的智慧筆逐一為考生「點」頭象徵開智慧。（記者林明佑攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】鑑於國內各項重要考試又將接踵而來，已有300多年歷史的縣定古蹟開化寺，今（10）日為各類考生舉行別開生面的《臨試抱佛腳》祈福活動，共60名成功報名即將上考場的考生參加，在開化寺管理人林世賢市長帶領下，考生們逐一完成祈福團拜、心經書寫、靈印加持等儀式，隨後並分批登上寺樓頂，與8公尺高的大觀音聖像合影並「抱（摸）佛腳」，期盼藉由「神助」，一舉金榜題名！

縣定古蹟開化寺為庇佑學子考生，今年6月間首度舉辦深具特色的《臨試抱佛腳》活動，因反應熱烈，應考生要求，於連串考季又將來臨之前再加辦一場，希望藉由觀世音菩薩與文昌帝君智慧加持，並結合文化創意，讓信仰的祝福深入人心；且透過輕鬆且殊勝莊嚴的儀式，來穩定考生身心，讓他們應試時得以自信迎接挑戰，獲得佳績。

▲開化寺管理人林世賢市長偕考生與家長完成祈福後大合影留念。（記者林明佑攝）

開化寺管理人林世賢市長指出，大學學測將於1月17日至19日舉行，接下來陸續又有國中會考、大學分科考以及及各類國家考試…等，都是學子、應試者人生的重要里程碑。作為彰化在地信仰中心，開化寺觀世音菩薩三百多年來守護著彰化古城，嘉祐群黎；其中具有特色的廟體建築以及及矗立在樓頂的大觀音聖像（高8米、重約10公噸），也在昨天特別為這些考生開放，讓他（她）們親近祈福。

▲開化寺管理人林世賢市長陪同考生在寺頂樓8公尺高的大觀音聖像旁抱（摸）佛腳。（記者林明佑攝）

就讀彰化女中的葉姓同學表示，非常開心能夠參加這次《臨試抱佛腳》祈福活動，期盼透過祈福儀式獲得鼓勵與信心，讓自己在即將到來的考試中發揮實力，順利考上理想的大學。