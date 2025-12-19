影／耶誕送暖不間斷 彰化皇家扶輪社宴請60位家扶親子享用排餐

▲彰化皇家扶輪社號召跨縣市扶輪夥伴與在地慈善力量，攜手為彰化家扶中心親子舉辦溫馨的耶誕餐會，招待60位家扶親子享用排餐，並致贈耶誕禮物，現場洋溢歡笑與感動。（圖／彰化家扶提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】耶誕節前夕，愛心提前到來。彰化皇家扶輪社號召跨縣市扶輪夥伴與在地慈善力量，攜手為彰化家扶中心親子舉辦溫馨的耶誕餐會，招待60位家扶親子享用排餐，並致贈耶誕禮物、賣場禮券及文具組，讓孩子們提前感受到聖誕老公公送來的幸福驚喜，現場洋溢歡笑與感動。

此次活動由彰化皇家扶輪社社長林昌峻發起，秘書陳書湖協助規劃，並邀請花蓮美侖山扶輪社社長林宏諺，以及兄弟社嘉義北回扶輪社社長盧信儐共同參與；同時結合彰化在地慈善團體積善慈善會會長林昌宏與成功牛排老闆王冠雄等愛心企業響應，招待家扶親子享用耶誕餐會已連續舉辦第九年，希望透過實際行動，將關懷弱勢的初心持續傳承。

成立已29年的彰化皇家扶輪社，長年秉持「為善最樂」精神投入公益服務，與遠在花蓮的美侖山扶輪社多年來合作無間。社友們分享，每年看到孩子們一口接一口品嚐牛排、露出滿足笑容時，內心的感動往往勝過自己用餐的喜悅，也因此無論大環境如何變化，都希望把這份心意延續下去。

今年活動更具意義，首次邀請嘉義北回扶輪社加入，跨縣市扶輪社攜手辦理社區關懷服務，展現扶輪社「超我服務」的核心理念。花蓮美侖山扶輪社也特別提及，日前花蓮光復鄉遭遇堰塞湖潰堤災害，在各界協助下逐步復原，社友們心懷感恩，化感謝為行動，特別準備獎助學金，鼓勵家扶學童安心向學。

活動中，扶輪社社友們逐桌關心孩子的學習與生活狀況，親切話家常，並逐一發送禮物、文具、禮券與獎助學金，勉勵孩子努力讀書，未來有能力時，也能像這些叔叔阿姨一樣回饋社會、幫助更多需要的人，讓愛的循環持續擴散。

彰化家扶中心主任王震光與家扶扶幼委員會主委辜福榮伉儷代表中心致贈感謝狀，感謝扶輪社與愛心企業長年支持；家扶孩子也回贈親手書寫的卡片，表達內心最真誠的謝意。適逢歲末耶誕佳節，扶輪社與愛心社團宛如孩子們的聖誕老公公，為家扶親子留下難忘而溫暖的節日回憶。

彰化家扶中心同時呼籲社會大眾持續支持「無窮世代」計畫，攜手陪伴弱勢兒少穩定成長，看見改變未來的希望。捐款專線：（04）756-9336；郵局劃撥帳號：00271389。