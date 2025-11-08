影/聊天吵到鄰居受不了報警！警到場發現毒品通緝犯

新北市板橋區四維路某民宅7日晚間7時許，因屋內談話聲音過大，遭鄰居誤以為發生爭吵而報案。警方到場後，屋內3名男子起初不願開門配合，經警方持續勸說並通報消防隊，一度考慮破門，3人才願意開門。警方查驗身分時，意外發現其中48歲周姓男子竟是毒品通緝犯，並在屋內查獲海洛因及安非他命等毒品，隨即將3人逮捕帶回偵辦。

新北市板橋警方接獲民眾報警，以為有糾紛，上門一查竟逮到毒品通緝犯。（圖／警方提供）

據了解，54歲林姓男子住在板橋區四維路某民宅，7日晚間他找55歲李姓友人及48歲周姓友人到家中作客。3人聊天期間情緒激動，不斷喧嘩並飆出三字經，音量過大讓鄰居誤以為屋內發生激烈衝突，擔心發生危險而撥打110報案請求警方協助。

轄區海山警方獲報後趕抵現場，林男卻在門口敷衍表示不需要幫忙，3人應門時拖拖拉拉，不太願意開門讓警員進入查看，雙方因而在門口僵持不下。警方向林男表示，由於獲報有人在屋內發生危險，必須確認屋內無異狀才能離開，否則將破門進入屋內。在警方持續勸說下，林男才勉強開門配合，後續確認並無吵架情勢。

警方也在3人住處查獲海洛因及安非他命等毒品，通通上銬帶回偵辦。（圖／警方提供）

然而警方在查詢身分、抄登資料時，細查發現周男涉嫌毒品案，於今年10月遭新北地檢署發布通緝，當場將其逮捕。警方進一步在屋內搜查，又查獲海洛因、安非他命殘渣袋等毒品證物，隨即將現場林男、李男及周男3人全部上銬帶回派出所偵辦。

針對毒品部分，3人均不願承認持有。警方採尿後，依毒品罪嫌將林男、李男及周男3人移送新北地檢署偵辦，周男部分則一併解送歸案。

