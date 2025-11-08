影/聊天吵到鄰居受不了報警！警到場發現毒品通緝犯
新北市板橋區四維路某民宅7日晚間7時許，因屋內談話聲音過大，遭鄰居誤以為發生爭吵而報案。警方到場後，屋內3名男子起初不願開門配合，經警方持續勸說並通報消防隊，一度考慮破門，3人才願意開門。警方查驗身分時，意外發現其中48歲周姓男子竟是毒品通緝犯，並在屋內查獲海洛因及安非他命等毒品，隨即將3人逮捕帶回偵辦。
據了解，54歲林姓男子住在板橋區四維路某民宅，7日晚間他找55歲李姓友人及48歲周姓友人到家中作客。3人聊天期間情緒激動，不斷喧嘩並飆出三字經，音量過大讓鄰居誤以為屋內發生激烈衝突，擔心發生危險而撥打110報案請求警方協助。
轄區海山警方獲報後趕抵現場，林男卻在門口敷衍表示不需要幫忙，3人應門時拖拖拉拉，不太願意開門讓警員進入查看，雙方因而在門口僵持不下。警方向林男表示，由於獲報有人在屋內發生危險，必須確認屋內無異狀才能離開，否則將破門進入屋內。在警方持續勸說下，林男才勉強開門配合，後續確認並無吵架情勢。
然而警方在查詢身分、抄登資料時，細查發現周男涉嫌毒品案，於今年10月遭新北地檢署發布通緝，當場將其逮捕。警方進一步在屋內搜查，又查獲海洛因、安非他命殘渣袋等毒品證物，隨即將現場林男、李男及周男3人全部上銬帶回派出所偵辦。
針對毒品部分，3人均不願承認持有。警方採尿後，依毒品罪嫌將林男、李男及周男3人移送新北地檢署偵辦，周男部分則一併解送歸案。
《中天關心您｜少一份毒品、多一份健康！珍惜生命請遠離毒品》
延伸閱讀
懷疑女友劈腿！毒販糾眾持球棒痛毆情敵 強押上車擄人
埔里虎頭山飛行傘相撞墜落！雙雙自行脫困 消防無獲報救援
太子集團2陸籍高層多次來台找立委關說？移民署：以觀光名義入境
其他人也在看
雲林破毒案基隆驚爆黑鳶慘死 警方連2行動掀暗黑真相
為追查毒品上游來源，檢警團隊在偵辦過程中長達4個多月保持低調，直到近日偵結，才向外公布成，果警方強調，將持續向上溯源，避免毒品繼續危害社區。另一方面，基隆市七堵山區9月底驚傳保育類黑鳶遭鳥網纏死的事件，現場甚至發現多隻黑鳶屍體，畫面慘不忍睹。基隆市動保防疫...CTWANT ・ 18 小時前
板橋3男屋內講話太大聲 警到場意外查獲通緝犯及毒品
新北市板橋區四維路某民宅內，昨天（8日）晚間7時許，疑因屋主講話聲音過大，被鄰居誤以為發生爭吵，警方獲報到場時，發現屋內有3名男子，起初還不願配合開門，在警方勸說下才開門，並接受查驗身分時，豈料警方一查發現，赫然發現其中1名周姓男子竟是毒品通緝犯，同時警方在屋內查獲海洛因、安非他命等毒品，隨即將周男以及屋主林男、李男全部帶回派出所偵辦，詢後依毒品罪送辦，周男則一併解送歸案。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
講話太大聲被檢舉！通緝犯藏匿近一年 「一個舉動」露餡遭逮
新北市一名通緝犯周男，因毒品案被判刑11個月，卻在執行時間未報到而躲藏近一年。7號晚間，他與友人在板橋一處公寓內談話聲音過大，鄰居誤以為有人吵架而報警，警方到場發現毒品，並查出周男的通緝身分，當場將其逮捕。原來周男當天與友人去共同朋友家，在屋內談話音量過大，被鄰居誤認為爭吵聲而報警。躲藏一年多的周男，沒想到最終竟敗給自己的大嗓門！TVBS新聞網 ・ 14 小時前
擄鴿集團山區架網 基警逮2嫌
記者郭基生∕基隆報導 基隆市七堵、安樂交界山區日前傳出疑似不法分子架設鳥網，導致黑鳶…中華日報 ・ 7 小時前
健保補充保費徵收 台大院長回應
[NOWnews今日新聞]衛福部長石崇良拋出健保補充保費改革。但相關政策也因引發民眾反彈，行政院出手喊卡。台大醫院院長余忠仁表示，其實對健保而言，若是可以保持穩定的政策，就可以繼續執行。健保補充保費原...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
健保補充保費徵收 陳時中：2萬元門檻太低
[NOWnews今日新聞]衛福部長石崇良拋出健保補充保費改革，但相關政策也因引發民眾反彈，行政院出手喊卡。對此，行政院政務委員陳時中今（8）日談及健保補充保費議題時說，衛生福利部方向概念沒錯，但新台幣...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前
陸女婚後不孕以為月經不調竟查出男性XY染色體！經試管成功產女
大陸一名29歲王姓女子婚後三年未能懷孕，經檢查竟發現自身擁有男性染色體，經由醫療團隊協助，透過供卵試管嬰兒技術，最終成功生下健康女嬰，寫下醫學奇蹟。中天新聞網 ・ 13 小時前
武統中配「灣灣小月」北捷拍片挑釁！疑1舉動成導火線 陸委會回應了
再爆武統中配拍片挑釁！一位名叫「灣灣小月」的中國籍配偶網紅，近日在台北捷運內拍攝影片挑釁，與台灣乘客爆口角，嗆聲「自己國家都不認，真的沒見過這種人。」相關影片曝光引起熱議，不少人痛斥她煽動台灣社會應驅逐出境。對此，陸委會發言人梁文傑也做出回應。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
健保補充費改革暫緩! 石崇良:健保永續 改革持續
政治中心／林靜、欒秉宙 台北報導衛福部長石崇良，因為健保補充保費改革，未先與社會及相關部會妥善溝通引發批評、政策喊卡。風波後今（8號）上午他和總統賴清德首度同台出席醫學活動，總統致詞強調提高健保總額，讓石部長進行醫療給付時更有彈性，展現支持。而石崇良則回應，台灣健保不會倒、但健保也必須持續改革。總統賴清德：「該說感謝的人是我，我要感謝吳明賢理事長邀請我，能夠回到我們醫界的大家庭。」回到最溫暖熟悉的醫學界出席活動，總統賴清德和和衛福部長石崇良合體，除了感謝醫界貢獻，致詞再提健保總額制度。健保補充費改革暫緩! 石崇良:健保永續 改革持續（圖／民視新聞）總統賴清德：「提高健保的總額，（明年）達1兆082億元，也是大概歷年最高，目的就是點值足夠的目的，我們是希望讓石崇良部長，能夠進行醫療給付，能夠更有彈性。」賴總統重申，明年度健保將破兆元，而去年和今年都以高推估5.5%來提高健保總額、就是照顧民眾、也要讓醫療給付更有彈性、留住醫療人才。但衛福部長石崇良近來卻因健保補充保費改革深陷爭議，民眾炸鍋、事先未和政院及其他部會溝通也挨批。衛福部長石崇良：「健保的財務，絕對是會有很大的衝擊，可預期的未來一定會面臨，會以容納最多的意見，大家來共識，我們得到最多民眾的支持下，才會來推動下一步。」盡管政策臨時喊卡，但傳出醫界私下紛紛力挺，畢竟健保改革，勢在必行。健保補充費改革暫緩! 石崇良:健保永續 改革持續（圖／民視新聞）衛福部長石崇良：「最大的社會共識之下，我想大家都支持健保，健保是台灣國人最大的資產，也是社會最大的支持的力量，健保一定不會倒️，但是健保也必須持續改革。」台大醫學院院長吳明賢：「石崇良部長健保改革一定要成功。」健保改革一定得做，只是怎麼做、保費怎計算，都得有更周延的計畫、更要加強社會溝通。原文出處：健保補充費改革爭議後首露面！ 石崇良：健保不會倒 改革須持續 更多民視新聞報導卓榮泰視察桃機邊境防疫 蘇俊賓籲中央同步部署3大戰場揭吳石「害慘國軍」事蹟！她批鄭麗文：藍營最大草包北市府與新壽「合意解約」最新進度 李四川：最快「這天」可簽協議民視影音 ・ 10 小時前
獨家／「水餃盒」裝洗髮精 美甲師傻眼！ 冷凍庫冰4天
獨家／「水餃盒」裝洗髮精 美甲師傻眼！ 冷凍庫冰4天EBC東森新聞 ・ 9 小時前
保全幫「尋車位騎士」移走合法機車！車主下班驚見自己變違停 法律竟無招
台中一起離奇移車事件引發民眾關注！一名保全為協助機車騎士停車，竟擅自將他人合法停放的機車移至人行道，導致原車主下班後發現愛車竟「無故」遭開罰單。法律專家表示，除非車輛受損，否則難以對移車者提告，被開單者須自行舉證申訴才能撤銷。保全公司坦承是疏失，將列為教育訓練案例，但類似情況在該商辦大樓並非首例，引起網友熱議。TVBS新聞網 ・ 1 天前
黃仁勳鍾愛台南味！快閃5小時吃透溫體牛與水果店 花生糖、蜜餞都打包
出生於台南的輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳（Jensen Huang），對家鄉味情有獨鍾。過去訪台時曾多次造訪...聯合新聞網 ・ 12 小時前
毒販深夜狂逃「電影級對峙」！海巡、警匪逼巷口 30秒神壓制揪出販毒網
警方指出，早在行動前數月，查緝隊便接獲線報，指稱56歲吳男疑染上毒癮，為了籌措高額毒資竟淪為毒品中盤商，活動範圍遍及雲林、南投地區，警方歷經長期監控、秘密蒐證後，報請雲林地檢署指揮偵辦，並與虎尾警方組成跨單位專案小組，全力追查毒品來源與販售網絡。行動當晚於6...CTWANT ・ 19 小時前
台中男酒後持刀狂捅友人 騎車逃逸30分鐘後落網
（中央社記者趙麗妍台中8日電）台中市大里區李姓男子與賴姓友人相約家中飲酒，2人疑酒後起口角，李男持水果刀朝賴男連捅多刀，隨後騎車逃逸，賴男臟器外露送醫救治，警方於案發30分鐘後逮捕李男帶回偵訊。中央社 ・ 9 小時前
台中地檢署檢察官陳祥薇獲頒紫絲帶獎 (圖)
台中地檢署婦幼專組檢察官陳祥薇（右）接連破獲Telegram SCP群組、「台版N號房」及暗網「創意私房」等案件，獲衛福部頒發紫絲帶獎。中央社 ・ 7 小時前
屋內大小聲被報案！新北3男全進警局 原因曝光
屋內大小聲被報案！新北3男全進警局 原因曝光EBC東森新聞 ・ 18 小時前
影／第26屆磺溪美展頒獎典禮 彰化孔廟隆重登場
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】全國矚目的藝術盛會「第26屆磺溪美展」頒獎典禮今(8)日下午於彰化孔廟隆重互傳媒 ・ 6 小時前
中職》交流賽林立都不會上陣 桃猿教頭古久保健二開玩笑稱：今天一日總教練
2025年桃園市亞洲職棒交流賽今天（8日）繼續在樂天桃園棒球場舉行，地主樂天桃猿將首度出賽迎戰東北樂緯來體育台 ・ 12 小時前
上任國民黨主席言行頻惹議 鄭麗文近期「親中」爭議一次看
甫上任一週的國民黨主席鄭麗文言行舉止備受矚目，而自她宣布參選黨主席後，就陸續發表許多「親中」言論，她今天（8日）更親自出席統派活動追思「共諜」，引發不少爭議。《鏡報》特別整理鄭麗文近期的爭議言行，讓讀者一次掌握。鏡報 ・ 8 小時前
美法官裁定川普濫權「派兵波特蘭」違反憲法
(本報綜合報導)美國總統川普以「鎮壓暴力抗議、維護秩序」為由，過去數月先後向多座城市派遣國民兵，引發各州與民權團體強烈反彈。然而，這項行動如今遭到司法界重大挫敗。奧勒岡州聯邦法官伊莫蓋特（Karin ...自立晚報 ・ 1 小時前