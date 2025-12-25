影/聖誕節兇殺案！瑞芳口角衝突 38歲男遭捅胸噴血命危

今（25日）是聖誕節也是行憲紀念日，全國放假一天，新北市瑞芳區一處民宅發生兇殺案。一名38歲林姓男子在與他人爭執時，遭對方持刀刺入右胸，當場倒地休克，目前還在醫院搶救，警方目前全力緝兇。

案發現場。 （圖／民眾提供）

這起發生在明燈路三段某民宅的案件，事發時間據警方表示，在今天上午7點43分左右，傷者姓林、現年38歲，獲報後旋即派遣瑞芳派出所員警趕往。

案發現場。 （圖／民眾提供）

員警趕到時，林男整個人倒在民宅的台階上，右胸不停噴血，狀況危急，救護人員現場檢傷發現他已休克，失血過多，目前還在基隆長庚醫院搶救，兇手在犯案後就逃逸，目前警方已經掌握特定對象全力緝兇中

案發現場。 （圖／民眾提供）

