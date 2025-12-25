影／聖誕老人超速被警察攔下 身上還帶槍！？他笑到：現在北極和以前不一樣了ＸＤ





[FTNN新聞網]影音中心／朱瑪琳

根據媒體報導，俄亥俄州的富爾頓縣副警長攔下了一輛超速汽車，上前盤查竟發現駕駛人是聖誕老公公，而副駕駛上坐著的則是聖誕老婆婆，據警察胸前的執法紀錄儀，該名聖誕老人在看到副警長後便趕緊將雙手放在方向盤上，並告訴副警長自己有隱蔽攜帶武器許可證（CCW），盤查的副警長聽後笑著向聖誕老人問：「聖誕老人居然有隱蔽攜帶武器許可證？現在世道真差。」，聖誕老公公與老婆婆則是打趣回應：「你得保護好自己，現在的北極和以前不一樣了。」，逗趣的執法過程引發網友熱議。

副警長在盤查完後與聖誕老人合影。。（圖／FB：Fulton County Ohio Sheriff ）

