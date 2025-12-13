影/聚餐喝酒！台中泥醉男大字趴車道險遭輾 超驚險

日前台中市一名張姓男子與友人聚餐喝醉酒，友人將張男載回大忠街某社區，卻遭管理員告知「並非住戶」，警方獲報到場處理，張男還一度大字型躺在車道，相當危險。

男子喝醉酒倒臥車道。 （圖／翻攝畫面）

台中市警一分局公益派出所凌晨接獲報案，該名男子稱晚間與友人聚餐，載一名喝醉的張姓友人回家，不料抵達社區時管理員表示張男不是這邊的住戶，只好報警尋求協助。警方隨後趕抵現場，發現喝醉酒的張男坐在大樓門口，友人與員警多次向他詢問住處，但張男情緒激動不願配合，友人提出載他至旅館休息也被張男拒絕，員警只好先請友人離開，並在附近巡視。

員警將張男扶至騎樓休息。 （圖／翻攝畫面）

約5分鐘後員警返回現場，發現張男呈大字形趴在車道，相當危險，員警立即將張男扶至騎樓休息，並試圖請他打電話連絡親友，但張男實在太醉，就連手機密碼也無法輸入。經員警耐心溝通，才得知張男43歲，並將他載回派出所休息，經查詢後聯繫上張男父親，才成功將他帶回家。

