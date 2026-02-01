影/聯準會主席鮑爾與川普槓不完？蔡正元點出他「致命錯誤」

美國聯準會主席鮑爾與總統川普之間的角力持續升溫，前立委蔡正元分析指，表面是央行獨立性與政治干預的衝突，但在經濟專業層面，鮑爾近期的政策判斷的確「值得檢討」。

前立委蔡正元。（圖／翻攝《全球大視野》）

蔡正元在中天節目《全球大視野》表示，鮑爾（Jerome Powell）是一名專業的經濟學家，「不需要跟川普（Donald Trump）一般見識，你該怎麼處理就怎麼處理。」然而，從近期利率政策來看，聯準會的作法「已經很明顯不符合一個經濟學家的標準」。

蔡正元說，回顧2022年俄烏戰爭爆發初期，聯準會為壓制通膨快速升息，當時能源價格暴漲、供應鏈斷裂，確實構成典型的通膨壓力，「這方法是對的，而且做得好。」蔡正元說，然而，如今經濟環境已出現變化，包括美元走弱、關稅效應擴散、外需放緩所形成的實質緊縮局面，「現在這個情況，叫做緊縮政策，所以要採取的反而是寬鬆貨幣政策，就是要降息。」

然而，鮑爾仍堅持對通膨風險保持高度警戒，「他不可能降息，因為他一直覺得通膨會再來。」蔡正元說，從數據來看，「油價在跌，天然氣價格也在跌，主要能源價格都在跌，只有食物價格在漲，這不能稱作全面性的物價通膨。」

另一方面，川普在外交、安全、國防與經貿談判上持續高調出手，被認為是為與大陸國家主席習近平會面鋪路，蔡正元表示，「真正談好的東西，不會現在公布，一定要等到兩個人見面的時候才一次公布。」

