影/聽了都心碎！台中男持鐵棍暴打黑狗 短短7秒狠抽7下

台中市梧棲區有飼主疑不滿遭養了2年的黑狗咬傷，氣憤下竟持鐵條痛毆黑狗。台中市動保處獲報前往調查，若有虐狗情事，將依法裁處，目前將黑狗安置到動物醫院。

台中市梧棲區有飼主疑不滿遭養了2年的黑狗咬傷，氣憤下竟持鐵條痛毆黑狗 。（圖／翻攝自 江和樹臉書 ）

男子連續鞭打，黑狗發出哀鳴聲，聲音慢慢變小，男子最後還補打了幾下才作罷 。（圖／翻攝自 江和樹臉書 ）

台灣民眾黨籍台中市議員江和樹今天告訴媒體，有民眾在網路社群上傳一則影片，影片中可看見有男子深夜拿鐵條打狗，只見黑狗被綁著，男子連續鞭打，黑狗發出哀鳴聲，聲音慢慢變小，男子最後還補打了幾下才作罷。

江和樹會同無黨籍台中市議員陳廷秀與清水警分局長鄭鴻文昨晚深夜前往了解；飼主表示，前晚他回家時，突然被養了2年的狗咬傷，一時氣憤才會打狗，但狗沒事。江和樹要求飼主交出黑狗，並將黑狗帶到動物醫院檢查。

台中市梧棲區傳出疑虐狗事件。台灣民眾黨籍台中市議員江和樹認為黑狗遭瘋狂鞭打，卻無明顯骨折現象，質疑飼主以另條黑狗掩飾。（圖／中市議員江和樹提供）

江和樹表示，黑狗在動物醫院檢查後，初步檢查眼睛有外傷，卻無明顯骨折情況，看到影片中打狗的方式，他無法相信是同一隻狗，質疑飼主換狗取證。

台中市動物保護防疫處表示，有關梧棲區有飼主虐狗情形，昨晚已派員趕往現場了解，將對行為人進行訪談，若發現情況屬實，將扣留犬隻進行收容安置，對於故意傷害動物情形，依動物保護法第30條第1項第1款，可處新台幣1萬5000元以上，7萬5000元以下罰鍰。（中央社）

