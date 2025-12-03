影》聽障也能「看見世界」！科工館設計師獲金鷹獎肯定

國立科學工藝博物館在今（12月3日）日「國際身心障礙者日」當天，公布館內聽障同仁林祐臣，榮獲第衛福部與社會家庭署主辦的「金鷹獎」。（科工館提供／任義宇高雄傳真）

國立科學工藝博物館在今（12月3日）日「國際身心障礙者日」當天，公布館內聽障同仁林祐臣，因在設計領域，展現高度穩定與細膩度，成館內各項視覺、海報等設計編排任務，榮獲第衛福部與社會家庭署主辦的「金鷹獎」，為國內表揚身心障礙者的最高榮譽之一。

科工館介紹，林祐臣自幼因重度聽力障礙，4歲接受人工電子耳手術後才逐步學習聲音與語言，童年的孤獨與艱難，反而培養出敏銳的視覺感知與設計天賦。他在求學階段主修設計，奠定海報、識別、繪畫等能力，並以「設計是把看到的世界整理成別人看得懂的樣子」作為創作哲學。

科工館介紹，林祐臣自幼就罹患重度聽力障礙，卻也因此培育出敏銳的感知與設計能力，成為館內各項視覺、海報等設計編排重要推手。（科工館提供／任義宇高雄傳真）

進入科工館後，林祐臣在視覺設計領域表現突出，參與館內各式活動海報、展覽識別、Podcast「科工Chill嗨嗨」節目logo及館內指標設計等工作，作品完整度高，並能克服聽障挑戰，積極提出改善建議，亦曾於2022年全國身心障礙者技能競賽海報設計職類獲得第一名。

此外，106年林祐臣還曾代表台灣赴捷克參加世界聾人小姐先生選美大賽，榮獲「亞洲先生」，展現自信與舞台平等的價值。對於獲獎，林祐臣認為「善待人事物就是我最好的能力」，成為在眾多候選人中脫穎而出關鍵，也認為多方嘗試，讓他更加理解文化差異、舞臺平等與自我價值的重要性，強調「舞臺是平等的。每個人都有被看見的機會。」

科工館李秀鳳館長表示，祐臣善用了非常積極正向的態度來面對生活、面對工作甚至面對所有的同事，這一點非常值得我們學習，也凸顯科工館長期致力於打造友善職場，讓「對的人在對的地方發光」成為實際可見的文化，祐臣的表現讓外界重新看見公部門的活力。

