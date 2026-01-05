影/肉身擋車！新竹某高中停車場保全行為惹議 網籲依法處理

近日，新竹某高中的停車場發生一起引人關注的事件，保全在直行車輛綠燈時，竟以肉身擋住右轉出停車場的轎車，導致後方車輛大排長龍，持續長達30秒之久。根據原PO的描述，當時後方駕駛因無法通行而按喇叭，但保全卻不以為意，直至其他騎士出面指責後才讓開。

新竹某高中的停車場發生一起引人關注的事件，保全在直行車輛綠燈時，竟以肉身擋住右轉出停車場的轎車。（圖／翻攝自臉書社團「新竹大小事」）

該事件在臉書社團「新竹大小事」上引發廣泛討論，許多網友對保全的行為表示不滿，認為其不僅影響交通，更可能違反交通規則。有網友指出，保全在公有道路上無權指揮交通，且應遵循紅綠燈的指示行駛。另有網友提到，如果保全的行為造成交通阻塞，駕駛人有權向警方報案。

廣告 廣告

警方對此回應，依《道路交通管理處罰條例》第82條第1項第11款規定，非交通警察、依法執行交通指揮人員或學校導護人員，不得於道路上攔阻人車通行，違者可處新台幣1200元以上、2400元以下罰鍰，並呼籲民眾切勿任意指揮交通，以免妨礙交通秩序或引發事故。

新竹某高中停車場保全擋車事件影片這邊看：https://www.facebook.com/share/v/16bu8a5nfo/

延伸閱讀

影/南投露營區淪毒品「國際中繼站」4人被逮 起出400萬大麻

速食店惡狼主管人間蒸發4個月 受害少女父母崩潰

台南某女中又傳霸凌！學生大隊接力失誤 遭同儕圍攻言語辱罵