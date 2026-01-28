影／肉身護「身障阿伯」過馬路 最暖國中生被讚爆：感謝大家停下來

一名就讀鳳山國中的江姓男同學，全程牽車守護身障人士過馬路。（圖／翻攝自鳳山國中 臉書）





高雄市街頭近日上演一段令人動容的暖心畫面，一名就讀鳳山國中的江姓男同學，全程牽車守護身障人士過馬路，畫面遭到瘋傳，引發數萬名網友讚嘆，對此，今（28日）校長特別頒發獎狀表揚，江同學受訪時也表示，「感謝當時路過的車輛都停下來等待我們。」

鳳山國中江同學牽車肉身護身障者

有網友拍攝並上傳至Threads上分享表示，「有人看得出這個帥氣的弟弟是哪個學校的嗎？感覺值得嘉獎啊！我覺得自愧不如！我路過可能沒看到就經過了，看到也不一定會停下來幫忙」，畫面可見，該路段車流量極大，眼見紅燈將至，江同學牽著腳踏車，護送以雙手撐地的身障人士過馬路，期間不但配合阿伯的速度，還不斷環顧四周留意來車。

貼文一出，許多網友紛紛表示，「這才是我要在threads上看到的」、「好優秀又善良的孩子」、「這個弟弟很棒，校方要發現才對，給予記嘉獎」、「鳳山國中的校服」、「快跟學校讚許他的為善不欲人知！太善良了！！！」、「什麼記嘉獎而已，根本可以大功了」、「鳳山國中的孩子，他好棒」。

對此，江同學受訪時表示，「當時眼看就要紅燈了，但他還在路中間，那邊馬路很大、車子很多，我很擔心他的安全，怕他來不及過馬路會被車撞到」，他也特別感謝「路過的車輛都停下來等我們」。

對於自己的善舉在網路上爆紅，江同學坦言感到非常驚嚇，更透露母親表示「她以我為榮」。對此，鳳山國中校長林季玲今日特別頒發獎狀予以表揚，並預計在全校集會時公開表揚江同學，邀請他分享心路歷程以啟發更多學子。

林校長感性地表示，學生能發自內心體貼弱勢，是學校收到最珍貴的禮物，也特別致謝當時隨手記錄下畫面的路人，「讓這份或許會被遺忘的善意被看見」。

