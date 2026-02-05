影／肌肉壯哥挑戰400kg腿推突「啪」一聲！右腿斷掉狂嘶吼

國際中心／綜合報導

巴西近日發生一起驚悚健身事故，一名擁有10年訓練資歷的健美男子，在健身房挑戰400公斤腿推時，右腿肌腱突然斷裂，現場傳出清晰「啪」的一聲。他隨即因劇痛倒地哀嚎，相關畫面流出後在社群平台掀起討論。

備戰比賽衝重量 當場劇痛癱坐

據《太陽報》報導，31歲健美運動員費柳（Ranieri Lopes Filho）是在巴西東北部特雷西納一間健身房受傷，為準備5月的健美賽事，他當天挑戰高達400公斤的腿推負重，不料過程中突然傳出斷裂聲，他當場發出慘叫，雙手抱住膝蓋、頭向後仰，整個人無力癱坐在器械上，神情痛苦不堪。

現場眾人急救援 隔日緊急動刀

事故發生後，健身房工作人員與其他會員被叫聲嚇到，立即上前協助移開沉重槓片與器材，並將他送醫治療。隔日他接受手術，骨科醫師布蘭科（Anisio Castelo Branco）診斷為罕見的「股四頭肌腱斷裂」，主因是肌肉在被拉長時仍持續收縮，導致離心收縮壓力過大而造成撕裂。









比賽計畫全毀 復原期恐長達數月

費柳受訪時表示，受傷當下的劇烈疼痛令人難以言喻，但真正讓他感到低落的是手術後的失落感。他坦言，原本為5月比賽投入的準備全數被迫中斷，復原期間承受的不適感，甚至比受傷瞬間還更加明顯。醫療團隊說明，他接下來需讓腿部維持伸直狀態休養約3週，並同步接受電刺激等復健療程。即使恢復狀況理想，仍可能需數個月時間才能恢復正常步行，預估最早要到年底才有機會重回輕量訓練。

















