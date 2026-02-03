影／肌膚鬆弛難防？醫：維持年輕感在於「逆時針」新觀念

▲愛玩美診所童盛麒醫師表示即便有外在保養，若生活習慣不利肌膚修復，還是會出現視覺疲態感。

【互傳媒／ 記者 陳家珍／台北報導】身處在快節奏的生活，儘管使用適當的保養品，還是覺得肌膚不如前幾年緊緻有彈性？愛玩美診所童盛麒醫師指出，約從25歲開始，肌膚結構便會逐漸出現變化，再加上作息不規律、壓力、日曬等不利於肌膚修復的生活習慣，即使外在保養做得再完整，仍可能在視覺上流露出疲態感。

談及肌膚彈性，膠原蛋白與彈力蛋白可說是相輔相成的關鍵角色。過去多數討論聚焦於膠原蛋白的補充與刺激，強調澎潤與支撐，卻較少提及彈力蛋白的重要性。可以把肌膚想像成一張床墊，膠原蛋白就像填充物與骨架，而彈力蛋白則是床墊中的彈簧，負責回彈與延展。雖然彈力蛋白在真皮層中的比例不高，但它是維持肌膚彈性與「年輕感」不可或缺的關鍵成分。

▲25歲膠原蛋白與彈力蛋白流失加劇，細紋與肌膚鬆弛問題浮現。

肌膚鬆弛與彈力流失並非一夕之間形成。童盛麒醫師進一步說明，大約20歲左右，膠原蛋白與彈力蛋白便開始緩慢流失，初期新生與流失速度差距不大；25歲後流失速度逐漸加快，當新生速度跟不上時，疲態、細紋、鬆弛等問題便會逐漸浮現，其中長期名列顯老指標的頸紋，更在此階段變得明顯。

▲從維持良好生活習慣，肌膚底層做足保養，有利於維持肌膚狀態。

相較於膠原蛋白，彈力蛋白更難透過口服或外用保養品有效補充。由瑞士知名藥廠IBSA所研製的「PROFHILO逆時針」，便以喚醒肌膚彈力蛋白，提升肌膚彈性為核心概念。PROFHILO逆時針以玻尿酸為基底，經過原廠 NAHYCO 雙重玻尿酸複合技術，將高、低分子玻尿酸融合為高濃度玻尿酸結構，具備高流動性與高擴散力兩大特性。

透過「生物美學點BAP(Bio Aesthetic Points)注射法」，讓成分自然擴散至整個臉部或頸部，在不以填充為目的、不增加臉部體積的前提下，協助喚醒肌膚自我修復機制，活化彈力蛋白表現，同步提升肌膚保水度與彈潤感，使膚況呈現健康光澤。由於不以塑形與填補為訴求，也相對降低外觀過度腫脹或「饅化」的風險。

童醫師最後提醒，任何醫療行為皆有其適應症與風險，例如：局部紅腫、瘀青等，注射PROFHILO逆時針若出現輕微凸起屬於正常現象，通常會隨個人體質與注射深度於數小時內內自然消退，頸部區域則會延緩約1-2天恢復，民眾應選擇合法的專業診所進行諮詢。此外，維持緊緻的關鍵仍在於肌膚基底健康，除了透過專業療程維持生理機能，日常防曬、規律作息與良好生活習慣，才是長久維持肌膚狀態的根本之道。