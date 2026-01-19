影／肯德基蛋撻升級？奎丁試吃1句話曝真實口感！

MoneyDJ新聞 2026-01-19 10:50:12 李宜秦 發佈艾笛森(3591)2025年12月營收1.73億元，月減6.48%、年減23.65%，第四季累計營收5.53億元，季減2.68%、年減18.16%，全年累計營收23.08億元，年減9.81%。發言人許正典表示，去年受到匯率波動影響，推累整體營收表現，加上中東戰爭使部分照明產品延後出貨，導致毛利率下修，全年也較難獲利。 為因應原物料價格上漲，艾笛森日前宣布今年起調漲產品價格，漲幅介於8-10%之間。許正典表示，今年車用產品穩健成長，根據客戶下單狀況來看，全年出貨量可有兩成的年增率，照明產品則較容易隨大環境變化而有所浮動，訂單能見度約1-2個月，特殊地區如中東等的出貨狀況還會受地緣政治影響，因此預測難度較高，今年將會淘汰毛利較低的訂單，減少生產沒有利潤的產品，對毛利率有正向助益。 許正典表示，車用產品積極尋找新的應用機會，包括紅外線感測應用，如掃地機器人、無人自駕車、無人機等，目前多是接觸中國的品牌客戶，其中無人機、自駕車鎖定方向定位感測產品，展望2026年，預估產業景氣可從谷底逐漸回升，大環境也會趨於穩定，今年公司有

Moneydj理財網 ・ 4 小時前