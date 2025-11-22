影／育仁幼兒園歡慶40週年校慶 重返母校尋找時光記憶
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣花壇鄉育仁幼兒園於今（22）日舉辦「育仁40週年校慶」活動，盛邀歷屆校友、歷任教職員與家長們回娘家，共同慶祝園所四十年的教育成果與成長歷史，現場氣氛熱鬧溫馨，重現無數家庭與孩子的美好童年回憶。
今日校慶節目豐富，開場以學生與家長共同乘坐由回收紙材製作的大型紙列車進場，展現環保教育理念，也象徵育仁四十年來教育旅程的延續與創新。園內同時展出各年代照片，讓來賓一同欣賞育仁的歷史軌跡。此外，現場設置多個才藝攤位與互動遊戲，學生們亦帶來活潑可愛的才藝表演；並結合當月慶生會以及親子團康活動，使整體活動更具互動性與感情溫度。
▲育仁幼兒園園長吳盈慧(中)感謝家長及社區多年來的支持，使育仁持續成為花壇地區充滿活力與創意的幼兒教育機構。（記者林明佑攝）
育仁幼兒園園長吳盈慧表示，非常高興與大家分享育仁幼兒園的喜事，幼兒園自創辦於花壇金墩村以來已邁入第40個年頭，從母親手中接任園長一職後，她也從幼教老師一路走到今日，深感榮幸能延續幼兒園的精神與使命。多年來，除了花壇鄉親外，也有許多來自大村、秀水的家長讓孩子就讀育仁，她向所有支持的家庭表達感謝。
▲懷舊遊戲攤位讓小朋友玩得不亦樂乎。（記者林明佑攝）
吳盈慧說，今年除了舉行校慶活動外，也特別邀請歷屆校友回娘家，與老師、同學敘舊。現場陳列多張歷年畢業照與活動照片，不少校友看到自己童年的影像都十分感動，現場氣氛溫馨而熱鬧。更讓人欣喜的是，許多校友的孩子如今也在育仁就讀，象徵教育傳承與情感延續。
吳盈慧表示，歡迎今天未能到場的校友，日後再找時間回來走走看看，育仁永遠是大家共同的家。今年特別準備了40周年紀念保溫瓶，希望寓意「友誼長長久久、保溫持久」，也願這份心意陪伴每一位曾在育仁成長的孩子與家庭，最後再次誠摯邀請大家隨時回到育仁，重溫記憶、分享喜悅。
育仁幼兒園表示，為慶祝四十周年，自即日起至12月底，園方向所有校友及教職員發出邀請，鼓勵大家攜帶與育仁相關的照片、相冊、書信、證書或獎狀回到母校分享，並以此建構育仁的時光走廊，凡回校者皆可獲贈「40週年紀念保溫瓶」一只，象徵園方對校友情誼的感謝與祝福。
今日活動吸引眾多歷屆校友回娘家與親友相聚，無論是透過老照片回味往昔，或在攤位間與師生互動，皆讓大家找回兒時記憶中的育仁時光。園方預告，未來仍將持續推出校慶延伸活動，讓校友在年底前都有機會回校參與，延續這份屬於育仁的共同溫度。
