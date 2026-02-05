影／肺癌診斷、手術同日完成 彰基一站式微創治療更精準

▲彰基外科部主任王秉彥（左起）、胸腔內科主任林聖皓、胸腔檢查治療中心主任詹博強，合力推廣肺癌一站式精準醫療。（圖／彰化基督教醫院提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化基督教醫學中心近期成功完成一例結合「阿基米德導航系統」、「Hybrid OR 術中精準定位」與「3D單孔微創胸腔鏡手術」的早期肺癌治療個案。透過胸腔內、外科跨科整合，在確認腫瘤性質後即時銜接最適當的手術，兼顧診斷準確性、治療完整性與肺功能保留，展現高階設備整合應用的臨床價值。

患者陳小姐為 57 歲女性上班族，平時注重健康，無抽菸史及其他慢性病史，僅因輕微咳嗽與胸悶就醫。經X光發現右上肺有小白點，進一步電腦斷層（CT）證實為一顆約 1.7 公分的毛玻璃狀小結節。

廣告 廣告

▲彰基胸腔內科主任林聖皓表示，院方在陳穆寬總院長支持下，持續引進先進影像與微創診斷技術，提供中部鄉親更精準的醫療服務。（圖／彰化基督教醫院提供）

胸腔檢查治療中心主任詹博強醫師指出，該結節位於肺部深處且無明確支氣管通道，傳統切片風險高且難以到達。醫療團隊決定採用最新的阿基米德導航系統，該系統猶如「開車導航」規劃路徑，其最大特色在於能引導醫師在氣管適當位置進行穿孔，「自己創造一條路徑」直達腫瘤取得檢體。

▲詹博強主任說明，院方運用影像導引的微創穿刺技術，自行規劃路徑，直達肺部深層腫瘤進行精準採檢。（圖／彰化基督教醫院提供）

胸腔內科主任林聖皓醫師表示，這套先進設備之所以能順利引進，關鍵在於陳穆寬總院長的全力支持。林主任回憶，當時總院長曾直言：「聖皓主任，買這台設備一定賠錢，但為了患者，我一定給你買。」這段對話也充分展現院方一貫的核心價值～以病人照顧為最高優先。即便高端醫療設備在經營上不見得符合成本效益，彰基仍選擇以提升醫療品質、守護彰化鄉親健康為出發點，持續導入最新、最好的醫療科技，實踐以人為本的醫療使命。

▲彰基外科部主任王秉彥醫師手勢示意，3D單孔微創手術僅需3至4公分小洞，即可精準切除腫瘤。（圖／彰化基督教醫院提供）

目前全台灣僅有四台阿基米德導航機，分別位於三總、馬偕、成大及彰基。林聖皓主任強調，彰基是目前中部地區唯一擁有此項尖端設備的醫學中心，讓在地病患不必奔波即可享受頂尖醫療資源。

詹博強醫師表示，傳統切片對深層結節常有「無路可通」或氣胸風險。阿基米德導航系統利用 AI 建立立體地圖，透過「穿孔」技術自創捷徑直達腫瘤，不僅避開血管降低出血風險，更能在不傷組織下實現精準安全採檢。

在 Hybrid OR（複合式手術室） 環境下，病患在全身麻醉且無痛的狀態完成導航切片。一旦術中冷凍切片證實為惡性，外科團隊隨即銜接手術。彰基外科部主任王秉彥醫師表示，配合開刀房3D 影像系統，團隊僅需開一個3到4公分的小洞即可在3D清晰視野下精準完成切除，不僅避免誤傷、降低出血與併發症，而且傷口小、術後疼痛較低，有助於病人加速恢復並維持生活品質。

王秉彥主任指出，此模式具備多重優勢：手術時間僅需 1 至 2 小時，病患住院平均僅需 3 到 4 天。若證實為第一期的肺腺癌，術後僅需定期追蹤，無需化療或電療。

術後病理確認為第一期肺癌，陳小姐目前復原良好，持續門診追蹤；她受訪時表示，雖然檢查費用相對較高，但能在腫瘤尚小、尚未轉移前就完成診斷與治療，仍感到十分慶幸。

林聖皓主任總結，在肺癌團隊的努力下，彰基在治療人數與成效上皆有長足進步。陳小姐術後復原良好，她慶幸能早期發現並完成治療。醫療團隊呼籲，肺癌早期多無症狀，透過高階設備的一站式服務，能達到「快速、精準、減少併發症」的目標，是守護肺部健康的有力後盾。