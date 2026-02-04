影/背對作業釀禍！調度工遭2列車夾擊險喪命 台鐵： 將嚴懲

台鐵七堵機務段於4日下午發生一起驚險工安事件，一名調車工在軌道上作業時，因未察覺背後列車接近而遭撞擊，所幸該名調車工僅受輕微擦傷，經醫院診斷後已返家休養。台鐵公司表示，事故原因正由職安人員調查中，完成後將對相關人員疏失進行嚴懲。

事發於4日下午時許，據了解，該名調車工當時正蹲在鐵軌上對一節車廂進行作業。由於其面向列車行進方向，背對另一側軌道，疑似因此未能及時察覺後方有列車正在靠近。當調車工驚覺情況有異並試圖起身時，已來不及避開，當場遭列車撞上。

所幸當時調車工所處位置是在車廂連結器旁邊，使其免於遭受更嚴重的傷害。行進中的列車撞擊導致原本靜止在軌道上的車廂被推向前方滑動，若調車工位置稍有不同，極可能被兩列車夾困，後果將不堪設想。

針對此次事故，台鐵公司強調，目前職安人員已進駐現場進行全面調查，釐清確切事故原因。台鐵表示，調查完成後將針對人員疏失部分進行嚴格懲處，同時也將檢討現行作業流程及安全措施，避免類似危險事件再次發生。

這起事件也再次凸顯鐵路作業環境的高風險性，以及工作人員在進行軌道作業時應保持高度警覺的重要性。台鐵內部人士透露，未來可能將加強調車作業的安全訓練及警示系統，確保第一線工作人員的作業安全。

