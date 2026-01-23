(影) 胡塞聲援伊朗！美軍進中東「攻擊發起線」 美開出不動武「4條件」.....

[Newtalk新聞]

胡塞武裝軍事發言人葉海亞・薩里（Yahya Sare’a）近日發表聲明警告，若美國對伊朗發動攻擊，胡塞將直接針對美國船隻展開打擊。胡塞長期依賴伊朗軍援，並以聲援加薩為由持續在紅海襲擊航運，此番表態被視為延續其 2025 年 6 月的立場，反映美伊緊張升溫，恐引發區域衝突擴大。





與此同時，美國大幅強化中東軍事部署。林肯號航母打擊群已進入阿拉伯海，F-15、F-22、F-35 戰機及 B-2、B-52 轟炸機全數就位，防空部隊完成部署，宙斯盾防禦系統亦於中央司令部防區內啟動。美方並提出 4 項對伊朗條件，包括 : 停止鈾濃縮、移除導彈庫存、去除約 2,000 公斤濃縮核材料，以及停止支持中東代理人戰爭。該條件來自美國中東特使威特科夫（Steve Witkoff）於 1 月釋出的外交訊息。

美國海軍航空母艦林肯號(CVN-72)，已接近中東地區。 圖：翻攝US Navy





伊朗方面亦持續釋放強硬訊號，伊斯蘭革命衛隊（IRGC）高級指揮官穆罕默德・帕克普爾（Mohammad Pakpour）表示，伊朗武裝部隊已全面戒備，「手指扣在扳機上」，準備回應任何威脅。以色列《今日以色列報》則分析指出，伊朗可能判斷美國攻擊不可避免，進而考慮先發制人攻擊以色列，以爭取戰略優勢。該評估結合近期美軍集結、伊朗高層軍事表態及國內抗議壓力，顯示誤判風險正持續升高。





目前，美伊雖仍保留外交對話空間，但伊朗已多次拒絕「零濃縮」與全面放棄代理人支持的要求，強調相關能力屬防禦需求。相關條件尚未形成協議，中東局勢仍處於高度不穩定狀態。





美軍F-15E攻擊鷹戰鬥機上裝載GBU-31/B聯合直接攻擊彈藥炸彈。 圖：翻攝自 US Air Force





自 2025 年底伊朗爆發經濟危機以來，全國性抗議浪潮不斷擴大，並於 2026 年 1 月持續升溫。多段民眾投稿影片顯示，示威者於夜間街頭以游擊方式伏擊騎乘摩托車的鎮壓部隊，衝突強度明顯升級。外界估計，抗議行動已造成近 5,000 人死亡，安全部隊動用實彈與化學劑鎮壓，並伴隨長時間網路封鎖。

