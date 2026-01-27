影／「胸罩旗海」掛滿好萊塢地標爆民怨！ 性感女神席德妮史威尼另類行銷恐觸法





[FTNN新聞網]影音中心／孫睿瑜

以主演電影《愛愛愛上你》與影集《高校十八禁》走紅的新生代性感女神席德妮史威尼，向來不吝大方展現火辣身材。然而，她近期推出的內衣品牌卻意外捲入輿論風波，甚至有可能讓她吃上官司？近日，史威尼與她的團隊竟將腦筋動到好萊塢著名地標上，突發奇想在深夜摸黑上山，將多件色彩繽紛的胸罩串成旗海，懸掛在「好萊塢」標誌字樣上，引發周邊居民撻伐。

根據《TMZ》報導，儘管這場拍攝已事先申請許可，但好萊塢商會強調，該許可僅限於拍攝用途，任何涉及接觸、攀爬或裝飾標誌的行為，都必須另行申請，否則恐涉及擅闖或破壞公共地標等法律責任。好萊塢商會對此也嚴厲譴責：「好萊塢標誌是世界的文化地標，不是誰家的晾衣繩。」不過截至目前，史威尼與其公關團隊尚未對此爭議作出正式回應。

性感女神席德妮史威尼在著名好萊塢地標懸掛「胸罩旗海」引發周邊民眾與好萊塢商會譴責。（圖／IG：sydney_sweeney）





