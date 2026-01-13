影／腎臟病不再是不歸路！ 醫揭「治療四本柱」有望逆轉

萬芳醫院副院長、腎臟內科專家許永和教授表示，特定抗高血壓藥、排糖藥、腸泌素 (瘦瘦針) 及非類固醇類全固酮拮抗劑，這治療四本柱能顯著降低尿蛋白並守住腎功能，是有機會停止惡化甚至逆轉病程。

過去慢性腎臟病常被視為一旦惡化便無法回頭的不歸路，但隨著醫療科技進步，這項觀念已徹底改寫。腎臟內科專家許永和醫師表示，尿蛋白是評估腎臟退化速度的關鍵指標，有尿蛋白的患者，其腎功能退化速度可能是正常人的五倍，且更容易產生心血管併發症。若能透過定期檢查早期發現，並配合生活飲食改善與「治療四本柱」藥物治療，輕中度階段的患者不僅能停止惡化，甚至有機會恢復腎功能或完全痊癒。

萬芳醫院副院長腎臟內科專家 許永和教授，接受中廣「聽醫生的話」節目專訪時表示，目前腎臟病照護的「治療四本柱」藥物，在臨床上展現了顯著的效果。第一支柱是特定抗高血壓藥物（ACEI 或 ARB）；第二支柱為排糖藥，這是目前四類藥物中最有效的一種，且健保已擴大給付至非糖尿病的腎臟病患；第三支柱是具備保護腎功能效果的腸泌素類藥物（瘦瘦針）；第四支柱則是非類固醇類全固酮拮抗劑，對降低尿蛋白效果顯著，研究顯示對於中度尿蛋白患者，有五至六成能降低至少一半以上的尿蛋白量。許醫師也強調這四類藥物合併使用的保護效果比單一使用更好。

在日常生活的留意事項方面，許永和醫師表示，民眾應養成自我監測的習慣，可至藥局購買試紙檢測尿蛋白，並以早起的第一泡「中段尿」最為準確，檢測前需避免大量飲水以免尿液被稀釋。另外針對慢性腎臟病第四、五期的患者，飲食上應嚴格限制柳丁、橘子、香蕉、菠菜等，高鉀食物及火鍋湯底，以降低誘發心律不整的猝死風險。