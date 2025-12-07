影/一腳踹飛老闆！陸企眾擎T800機器人測試 CEO驚呼會骨折

大陸眾擎機器人日前發布一段T800人形機器人測試影片，執行長趙同陽身穿護具親自上陣，卻在第二次測試時被機器人一腳踹中腹部、直接摔倒在地，引發網友熱議。趙同陽事後直呼「太暴力了、太殘暴了」，強調若不戴護具沒人能撐得住，絕對會骨折。

影片中可見，趙同陽第一次成功閃過T800的飛踢，但險些被正面踹中、差點用臉接招。第二次測試時，T800一腳結結實實踹在趙同陽腹部，直接將其踹翻在地。這段測試影片在網路上引發討論，有網友留言表示「你們員工太狠了，讓老闆親自上陣」、「多少帶了點私人恩怨」。

據了解，眾擎T800售價18萬元人民幣（約80萬元新台幣）起跳，提供基礎版、生態版（開源版）、銳化版（Pro版）、旗艦版（Max版）四種版本選擇。該機器人採用1.73公尺成人身高設計、自重75公斤，機身使用航空級鎂鋁合金一體壓鑄，具備高耐衝擊性，足部採仿生減震防滑設計，機身比例貼合人體工學，主打工業協作和服務場景。

技術規格方面，T800搭載全端一體化高爆發關節模組，協同輸出可達到450牛米峰值扭矩，瞬間關節峰值功率達14000瓦，支持高自由度動作。感知系統包含360度全向激光雷達、AI路徑規劃技術，配備全端自研多維度感知靈巧手，整合觸覺感測系統與精準力控技術，既能穩定抓握重物，也能完成精細的分揀與操作。

續航能力上，T800搭載業界首款專為人形機器人研發的高性能固態動力電池，實現4至5小時續航力，並配合主動散熱系統以保持穩定性能。眾擎表示，T800已完成多場景技術驗證，具備量產與產業化落地的條件，即將投入一線應用。

根據眾擎機器人科技有限公司官網介紹，趙同陽於2023年創立眾擎，專注智能機器人研發、工業機器人製造與人工智慧應用軟體開發。公司於2024年7月發布首款雙足人形機器人SA01，採用端到端神經網絡步態控制，實現類人行走。同年10月推出SE01全尺寸工業機器人，擁有32個自由度與每秒2公尺行走速度。

2025年1月，眾擎人形機器人因擬人步態行走技術在網路爆紅。2月，PM01機型完成全球首例人形機器人前空翻特技。業界普遍認為，眾擎機器人在平衡算法、關節控制、機器視覺等技術上已達國際領先水準，甚至有專家預測，未來如電影《鐵甲鋼拳》裡的機器人拳擊賽，現實中有望實現。

