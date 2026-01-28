影／膽固醇不是越低越好 彰化秀傳權威研究揭高齡失智風險新警訊
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】隨著台灣正式邁入高齡社會，失智症已成為影響國人健康與家庭照護負擔的重要公共健康議題。長期以來，醫界普遍將「降低膽固醇」視為預防心血管疾病的關鍵策略，然而膽固醇對大腦與認知功能的影響，近年逐漸引發學界關注。
彰化秀傳紀念醫院神經內科主任邱百誼，近日發表於國際權威期刊《Alzheimer’s Research & Therapy》的研究指出，在高齡族群中，膽固醇「過低」或「短期內劇烈下降」，反而可能增加失智症發生與惡化風險，顛覆過往「膽固醇越低越好」的單一思維。
▲邱百誼主任指出，膽固醇不僅與心血管健康相關，也是神經細胞膜與突觸功能的重要成分。對高齡者而言，膽固醇數值異常下降，可能反映營養不良、身體衰弱或潛在疾病，是認知退化的早期警訊之一。（圖／記者林明佑攝）
該研究運用台灣「HAICDDS 失智臨床人工智慧登錄系統」的大型臨床資料，納入 2,452 位 60 歲以上長者，平均追蹤近 3 年，系統性分析總膽固醇、低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C）、高密度脂蛋白膽固醇（HDL-C）及三酸甘油脂的基線數值與追蹤期間變化，並進一步探討其與失智症發生及病程進展之關聯。
▲邱百誼主任也提醒民眾，高齡者切勿自行停藥或調整降膽固醇藥物，應在醫師評估下進行個別化管理。（圖／記者林明佑攝）
研究結果顯示，膽固醇與失智風險之間呈現明顯的「U 型關係」，也就是說，膽固醇過高或過低，皆可能增加失智風險；其中，膽固醇數值在短期內出現大幅下降者，其失智症惡化風險更為顯著。進一步分析發現，HDL-C 與三酸甘油脂若在短時間內明顯下降，與認知功能快速退化具有高度相關性；而在身體較為虛弱的高齡者族群中，低三酸甘油脂與失智症風險上升的關聯更為明確。
邱百誼主任指出，膽固醇不僅與心血管健康相關，也是神經細胞膜與突觸功能的重要成分。對高齡者而言，膽固醇數值異常下降，可能反映營養不良、身體衰弱或潛在疾病，是認知退化的早期警訊之一。這項研究提醒臨床醫師，在高齡族群進行膽固醇管理時，不宜僅以單一數值作為目標，而應同時關注數值的長期穩定性、身體功能與整體健康狀況。
在公共健康層面，研究結果也為失智症預防提供嶄新思考方向。膽固醇的變化趨勢，可能成為早期辨識高風險族群的重要指標，有助於及早介入、延緩失智症進展。
邱百誼主任也提醒民眾，高齡者切勿自行停藥或調整降膽固醇藥物，應在醫師評估下進行個別化管理；平時應定期追蹤膽固醇數值與變化趨勢，若出現體重不明原因下降、食慾不佳或體力衰退等情形，應主動就醫檢查，並與醫師討論最適合自身年齡與健康狀況的膽固醇控制目標。
研究團隊強調，膽固醇的「平衡與穩定」，可能比追求極低數值更為重要。本研究成果不僅深化對膽固醇與失智症關聯的科學理解，也為高齡族群的臨床照護與健康政策提供重要實證依據。
