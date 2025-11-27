影／自然不僵才時髦！《嘿 醫美好辣2》第五集破解「肉毒迷思」 醫師笑談安全變美心法





《嘿 醫美好辣2》第五集播出後，引發熱烈話題。本集以「肉毒桿菌素」為主題，主持人邱世明主播與劉思慧醫師邀請杰膚美診所李杰年醫師、王祚軒醫師，帶領觀眾從科學角度理解這項經典醫美療程。

節目開場氣氛熱鬧，主持人幽默地說：「朋友打完肉毒後都不笑，我懷疑他是不是生氣！」王祚軒醫師笑回：「那可能是劑量太多的『舊時代審美』。」他回顧早年醫美風潮：「以前大家怕被看不出成果，會要求『打到完全不動』，但那樣的僵硬感早已過時。」

李杰年醫師補充，「自然放鬆」才是現代趨勢。適量施打能讓表情保留彈性，同時減少紋路形成。他解釋：「肉毒桿菌素是暫時阻斷神經訊號，讓肌肉休息，不代表凍結臉部。」節目以畫面輔助說明，讓觀眾直覺理解「肌肉放鬆」的作用原理。

對於網路上流傳的「打久了會沒效」、「肉毒會亂跑」等傳言，醫師們逐一澄清。王祚軒表示：「效果因人而異，與產品品質、劑量與體質有關。」李杰年則說：「肉毒的擴散範圍約1至2公分，不會從額頭跑到下巴。」這些說明讓不少觀眾直呼「破除迷思！」

節目也討論了「抗藥性」議題。醫師指出，長期大量或短期密集施打可能誘發抗體反應，導致效果縮短；因此應依醫師評估間隔施打，避免過度追求「快速見效」。

在分享臨床案例時，王祚軒談到曾有84歲長者定期施打以維持臉部放鬆與自信，「醫美不分年齡，安全與自然才是關鍵。」他也呼籲年輕族群理性看待外貌管理：「適度微調是自信的一部分，但不要為了追趕潮流而忽略安全。」

節目尾聲，劉思慧醫師總結：「打肉毒不是變臉，是幫肌肉休息。」全場笑聲中，節目再次提醒觀眾，施打前應確認診所合法、產品來源明確，並與醫師充分溝通，以個人條件為出發點，才是「自然變美」的正確態度。

