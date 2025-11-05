影／自發性氣胸可免當兵引論戰 醫曝「這類人」風險高

亞東醫院王秉槐醫師表示，自發性氣胸常見於瘦高型的患者，而且復發率不低。

藝人閃兵案連環爆，免役條件之一「自發性氣胸」引發討論，胸腔內科醫師王秉槐表示，自發性氣胸的確比較常見於20多歲年輕瘦高型的男生，可能因為氣胸有容易反覆發作的問題，才會被列為免役對象。其實根據兵役法《體位區分標準》，氣胸要達到免役條件，主要包含兩側都發生過氣胸、三年內同側發作二次以上、接受肺組織切除手術、或經治療後出現輕度以上肺功能障礙，才可免役。

新北亞東紀念醫院內科部副部長王秉槐醫師，5日接受中廣「聽醫生的話」節目專訪時表示，自發性氣胸其實原因不明，但臨床觀察患者多半是瘦高型的年輕人，所以被戲稱為「俊男美女病」。氣胸發作時，患者會持續出現胸悶、胸痛、呼吸不順等症狀，一般透過X光就能確診，自發性氣胸極少會演變成有致命風險的張力型氣胸。對於輕微氣胸可以先給予保守的氧氣治療，或進一步住院置放肋膜腔引流管，通常都能讓肺部破損處癒合，但若一直無法癒合，或不斷反覆發作才需要考慮手術治療。

王醫師表示，臨床上也確實看過有因為胸部針灸或做肺部穿刺、切片檢查造成氣胸的狀況，不過這兩種情況，氣胸通常都不會太嚴重，可以很快治療癒合。醫師提醒有氣胸病史的患者，若在發作或手術後一個月內，不宜潛水或搭機，若有抽菸習慣也建議趕快戒菸，以免氣胸復發。中廣「聽醫生的話」每周一到周五，中午12點在中廣《愛健康》YouTube頻道直播，歡迎大家訂閱收聽。