影／至少1死26傷！日高速公路50車追撞 炸出蕈狀雲影

日本群馬縣關越高速公路（關越自動車道；Kan-etsu Expressway）26日深夜發生重大車禍。約50輛車在結冰路面發生碰撞，更導致約有17輛車陷入火海，現場甚至傳出爆炸聲，劇烈火光照亮下雪夜空。

暴雪冰封路面 2車撞釀連環車禍

當地警方指出，初步調查事故最早為2輛大型卡車在晚間約19時30分，於月夜野交流道與水上交流道之間發生相撞；後方車輛因降雪影響視線，等發現前方車禍，又因路面結冰無法及時煞車，造成超達50輛車的連環車禍。

17車成火龍 現場傳爆炸聲

事故綿延數百公尺，多輛轎車被夾在大卡車之間擠壓變形，更有至少有17輛車在車禍後陷入熊熊大火，其中包括1輛載運多部新車的拖板車，整台車架化為火球，在雪夜中顯得特別駭人。

從現場民眾拍下的影片，也不時聽到周遭傳來輪胎與油箱爆炸的巨響。黑煙甚至一度遮擋視線。消防隊員在嚴寒及險惡路況中，與火勢苦戰數小時，才控制住祝融並展開搜救

冰雪阻礙救援 1死26傷

截至台北時間27日上午9時，這起事故已造成 1人死亡、26人受傷，其中5人傷勢嚴重，死者為一名70多歲婦人。

相關單位為防止二次事故，當局緊急關閉了關越道雙向路段，導致數百輛車在雪中受困數小時，部分準備前往新潟滑雪的旅客行程被迫中斷。群馬縣警方初步調查認為，「視距障礙」與「路面凍結」為事故主要原因，日本氣象廳也提醒，未來幾天鄰近日本海的地區仍有強降雪機率，呼籲駕駛注意安全。

