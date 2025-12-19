影》臺北最High新年城13組豪華卡司！KARA、安心亞獨家舞台曝光

幻藍小熊、安心亞19日出席「臺北最High新年城-2026跨年晚會」卡司公布記者會。（池宗玲攝）

「臺北最High新年城-2026跨年晚會」今（19日）由晚會主持人夏和熙、黃豪平攜手表演嘉賓安心亞、幻藍小熊在「臺北最High新年城-2026跨年晚會」公布完整重磅卡司名單，陣容涵蓋韓流巨星、金曲實力派與新世代音樂勢力。其中，最讓人期待的，就是暌違12年重返臺灣舞台，獨家在2026臺北跨年合體演出的韓流傳奇女團KARA以及多組豪華獨家表演嘉賓，都將陪伴歌迷一起倒數，迎接2026年。

今年臺北跨年集結多組獨家亮點卡司，繼日前已經公布的金曲創作天后蔡健雅、金曲創作才子韋禮安、韓國出道人氣GenZ女團GENBLUE幻藍小熊以及影視歌三棲全能歌后李千娜、賽博台客樂團美秀集團、新生代創作歌手高爾宣OSN、千禧全製作唱跳歌手王ADEN、情歌王子Bii 畢書盡、全創作冠軍男團U：NUS。今日記者會再重磅公布壓軸的獨家卡司韓團KARA、性感實力唱跳女神安心亞，及跨後演出的潮流搖滾i人學長周湯豪及本土天團玖壹壹。

安心亞預告當晚表演將精彩到無法眨眼。（池宗玲攝）

休息一年重返跨年舞台的周湯豪表示，臺北兼具現代城市魅力與人情溫度，是他最具情感連結的地方，他本次將帶來新專輯多首作品與經典曲目。曾多次參與臺北跨年的玖壹壹今年再度登場，團隊分享多年來頻繁往返臺北，對臺北的便利性與多元生活風貌印象深刻，成員洋蔥更笑稱上回參加臺北跨年竟成了自己開始減重的契機，而健志與洋蔥也預計12月挑戰臺北馬拉松，以截然不同的視角深入體驗臺北城市魅力。

性感實力唱跳女神安心亞也為臺北獻上跨年獨家演出，她分享臺北的多元與自由氛圍一直深深吸引著她，並預告本次將呈現全新音樂與舞蹈設計，盼與觀眾共同迎接嶄新一年。還有小龍女成員金娜妍、璦昀、蘿拉、芮妮、群群、佩霓、賴可、馬妹與吉祥物也將帶來滿滿舞力，炒熱現場氣氛。12月31日「臺北最High新年城-2026跨年晚會」從晚間7點起在中視、中天綜合台Live轉播。

幻藍小熊將跨年獨家留給臺北。（池宗玲攝）

觀傳局今也在記者會上公開，臺北跨年不只卡司吸睛，城市也一起「可愛上線」，除了首度攜手全球超人氣 PEANUTS™ 漫畫家族，讓史努比與兄弟姊妹化身跨年最佳旅伴，現身市府周邊燈飾裝置，為跨年夜增添滿滿療癒氛圍；同時，自即日起至明（2026）年1月18日，臺北跨年限定「史努比＆兄弟 Taipei Tour 快閃店」也在信義區香堤大道登場，邀請史努比與兄弟姊妹及好友走訪臺北大巨蛋、台北101、北門等城市地標，將熟悉的臺北風景轉化為設計靈感，推出多款臺北跨年限定周邊商品，從帽子、服飾、馬克杯到票卡夾、圍巾、帆布袋等，兼具實用與收藏價值，陪大家迎接新年好運。

「臺北最High新年城-2026跨年晚會」19日舉辦盛大記者會。（池宗玲攝）

此外，「來台北有購嗨 消費歡樂抽」活動，即日起至115年3月8日，民眾只要到臺北市店家單筆消費滿200元，即日起至指定平台登錄發票、收據或自動匯入雲端發票，就能獲得1組抽獎序號，有機會抽中1,000萬元現金大紅包、台積電股票、高檔電動汽車、NBA賽事雙人來回機票及iPhone17等萬份好禮，歡迎民眾把握時間，12月來臺北玩，享受豐富精彩的活動。

「2026臺北跨年晚會」當日還有4大多元舞台，將在「東區頂好廣場」、「景勤一號公園」、「象山公園」及「四四南村」舉辦，以電音與輕搖滾、民歌、R＆B、動漫DJ秀等各種不同風格打造臺北跨年音浪，陪伴民眾嗨唱到2026。更多活動詳情與最新資訊，請鎖定「臺北最High新年城」活動官網（https：／／2026newyear.taipei／）與臺北旅遊網粉絲專頁。

