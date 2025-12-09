（影）與李昆澤立委合拍創意短片 尹立再玩諧音梗「萬有引力」

[Newtalk新聞] 高雄市左營、楠梓區市議員參選人尹立今(9)日發布與立法委員李昆澤合拍的創意短片，運用「萬有引力」與「萬有尹立」的諧音設計，象徵他在地方服務上即刻支援的精神。





李昆澤表示，尹立不論在文化行政或公共事務領域，都有相當完整的歷練，展現出專業穩健的能力，既了解地方需求，也能以政策視角深入討論地方發展。





尹立笑說，雖然這次短片走的是輕鬆路線，但意義十分真誠，想表達服務地方的態度，「地方遇到問題，我就會出現支援。」他強調，若有機會進入市議會，將持續把文化、教育與生活需求結合，推動更貼近居民的公共建設，讓左楠社區更具活力、生活更便利，打造一個讓市民安心的生活環境。

