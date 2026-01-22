影/與詹能傑共用面罩！義消曝「氧氣瓶剩10bar」吸不到氧

基隆民宅火警造成消防員詹能傑殉職，當時一名義消與詹能傑共同進入火場搜救，因詹能傑把面罩給受困住戶，他與義消共用一個呼吸面罩直到氧氣耗盡，義消雖逃出火場，詹能傑卻因吸入大量一氧化碳，於22日凌晨宣告不治。

金髮義消與詹能傑共用面罩。（圖／中天新聞）

火場內的屋主女兒羅女受困時仍有呼吸，詹能傑發現後立刻做出決定，將自己配戴的空氣呼吸器面罩脫下給羅女使用。失去面罩的詹能傑隨即與義消共用僅剩的一個面罩，兩人輪流各吸兩口，但氧氣快速消耗。

義消事後還原當時驚險過程，當氧氣瓶數值降到不足10時，他立即大聲呼喊「共生、共生」，試圖呼叫共生面罩支援。然而，呼喊後隨即完全失去氧氣供應，義消在瞬間缺氧的狀態下緊急逃離現場，趴跪在地上不停喘氣才逐漸恢復。

詹能傑當時向其他同仁說明火場內部情況。（圖／中天新聞）

這已是詹能傑第三次衝入火場搜救。義消回憶，當他抱起羅女準備撤離時，羅女的面罩疑似已經脫落，瞬間失去呼吸心跳，送醫急救後仍回天乏術。屋主雖成功逃生，但女兒羅女與詹能傑2人最終仍不幸罹難。

這場火災總計造成2人死亡、4人受傷，傷者包括1名在搜救過程中遭電擊、抽筋送醫的隊員，以及另外3名因吸入濃煙或受驚嚇送醫的人員，後者3人經治療後並無大礙。火災發生的詳細原因及完整經過，目前仍由相關單位持續調查中。

