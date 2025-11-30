影/舉手投降仍被射殺！畫面全都錄 聯合國批以色列「草率處決」

聯合國28日表示，以色列安全部隊前一日在約旦河西岸占領區槍殺2名巴勒斯坦男子的事件，疑似為「草率處決」（summary execution）。巴勒斯坦電視台拍攝的畫面顯示，以色列安全部隊在約旦河西岸北部城市傑寧（Jenin）向2名看似已投降的男子開火。

以色列安全部隊向2名已投降的巴勒斯坦男子就地處決。（圖／美聯社）

根據《路透社》報導，巴勒斯坦電視台拍攝的畫面顯示，2名男子離開建築物並掀起上衣，隨後躺在地上呈投降姿態。以軍隨後似乎指示他們返回建築物內，接著對他們開槍射擊。聯合國人權辦公室發言人勞倫斯（Jeremy Laurence）在日內瓦對媒體表示，對以色列邊境警察在約旦河西岸占領區傑寧公然殺害2名巴勒斯坦男子感到震驚，這又是一起明顯的草率處決案件。

以色列軍方與警方27日表示已針對槍擊事件展開調查，稱部隊向離開建築物的嫌疑人開火。巴勒斯坦激進組織伊斯蘭聖戰組織28日聲稱其中一名死者為該組織指揮官，另一人為戰士。43歲的阿薩薩（Mahmoud Asasa）的37歲弟弟尤瑟夫（Yousef）是2名死者之一，他表示這個行為太可怕，一個舉手投降的人可以被逮捕，但以如此殘暴的方式消滅他是非常錯誤的。

在傑寧一張海報上印著尤瑟夫的姓名和照片。海報上寫著：「值此他從以色列監獄獲釋之際，祝福所有囚犯獲得自由。」（圖／美聯社）

槍擊事件發生時以軍正在突襲傑寧，前一日才在附近的圖巴斯市發動軍事行動。以色列部隊自今年1月起持續對約旦河西岸北部城市進行攻擊。以色列人權組織B'tselem的帕內斯（Shai Parnes）表示，所有人都看到他們對以軍沒有構成任何威脅，但士兵決定當場射殺他們，這是在鏡頭前的處決。

以色列軍方與警方在聯合聲明中表示，2名男子是與「恐怖網路」有關的通緝人員。以色列國家安全部長本格維爾（Itamar Ben-Gvir）公開支持涉案的軍警單位。本格維爾在槍擊事件後於X平台寫道，以色列戰士的行為完全符合對他們的期望，恐怖分子該死。

當地居民正在查看以色列草率處決巴勒斯坦人的車庫現場。（圖／美聯社）

聯合國的勞倫斯表示，本格維爾的言論令人髮指。他指出，11月至今已有21名巴勒斯坦人遭以色列安全部隊殺害，其中9人為兒童。在約旦河西岸行使有限民政管轄權的巴勒斯坦自治政府外交部譴責這起槍擊事件為「令人髮指的法外處決」及戰爭罪。

