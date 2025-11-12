（影）舊金山驚現「失速列車」! 乘客被甩離座位失聲尖叫 竟是駕駛打瞌睡闖禍

[Newtalk新聞] 美國舊金山地鐵日前驚傳列車駕駛因「打瞌睡」釀出驚魂意外。根據監視器畫面，當時搭乘 N-Judah 線的乘客在車廂內尖叫、有人被甩離座位、甚至撞上牆壁，整輛列車一度失控加速，場面混亂。





據《美國廣播公司》( ABC ) 報導，舊金山交通局（SFMTA）指出，事件發生於 9 月 24 日早晨，一列雙節輕軌列車自西區開往市中心途中，在通過日落隧道（Sunset Tunnel）時以高達時速 50 英里的「過快速度」過彎，遠超出正常的 8 至 10 英里時速，導致車廂出現多次劇烈搖晃。列車最終錯過原定停靠的 Duboce Avenue 站後，於華特街（Walter Street）一帶停下。

事後畫面顯示，駕駛當時似乎閉著眼、頭部下垂，疑似在操控台上睡著。列車停住後，她向受驚的乘客喊道：「對不起，放輕鬆、放輕鬆，我們沒撞上，只是停不下來！」





交通局表示，初步調查確認為「駕駛疲勞」所致，目前已將該名駕駛調離行車職務，並依內部程序處理。交通局局長朱莉・柯許鮑姆（Julie Kirschbaum）強調：「安全始終是我們的最高原則。我們對此事件負起責任，將採取所有必要措施，確保 Muni（舊金山輕軌系統）的安全與可靠。」





據報導，該次事件中，多名乘客因劇烈晃動而摔倒，所幸並無嚴重傷亡。

