影／舒華迎26歲生日 i-dle全體驚喜慶生！ AAA大喊「我是誰」音頻遭官方剪輯玩梗XD

韓國女團I-DLE成員舒華6日迎來26歲生日，團員們也為舒華準備了可愛的生日蛋糕，還幫她戴上可愛的生日帽，並為她獻唱生日歌，場面歡樂又溫馨。舒華也透過社群分享多張在蛋糕前的慶生照，臉上洋溢幸福笑容，喜悅的心情藏不住。另外，官方還特地幫舒華拍攝一支頗有「天后風」的影片，並搭配她去年在〈AAA〉頒獎典禮大喊：「我是誰」的名場面，影片一曝光也讓粉絲相當驚喜，直呼：「官方懂玩梗」、「好跩好喜歡！」

i-dle 成員舒華6日迎來26歲生日，團內成員也拍攝影片為她慶生。（圖／IG：i_dle_official、yeh.shaa_）





