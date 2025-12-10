影/艋舺青山宮暗訪首夜爆衝突 醉男超商內失控遭警管束

艋舺青山宮靈安尊王聖誕慶典暗訪遶境昨（9）日正式登場，未料第一天就發生衝突事件，一名來參加活動的外籍男子酒醉失控在超商內與朋友口角推倒貨架，最後遭警方強制管束。

男子在超商滋事遭警方管束帶回派出所。（圖／翻攝畫面）

警方調查，馬來西亞籍紀姓男子（46歲）昨（9）日與友人一起前往萬華參加艋舺青山宮建宮170周年遶境活動，晚間7時許在桂林路與梧州街口一間超商內，疑因酒醉與友人發生爭執口角，情緒激動不慎推倒店內貨架，場面失控引起民眾騷動及圍觀。

轄區萬華分局龍山派出所獲報後迅速派遣多名警力趕赴現場，員警勸阻紀男但他酒醉仍無法自制，員警考量圍觀人群眾多，為避免危害公共安全，隨即上前將他實施保護管束帶回派出所，所幸現場無人受傷，後續通知其妻子到場待酒醒後帶返休息

警方呼籲，民眾遇有糾紛應保持理性，切勿有過當或不法行為，以免觸犯法網，遇有衝突可立即通報警方到場協助。萬華分局將持續加強防制轄內各類不法犯罪，以維護社區治安。

