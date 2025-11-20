(影) 艾普斯坦檔案將被公開？ 川普簽署法案 網友：恐成一場「空歡喜」

[Newtalk新聞] 美國參眾兩院近期通過了《艾普斯坦檔案透明法案》，聯合要求聯邦政府公布所有與艾普斯坦案的相關資訊，美國總統川普也於當地時間 19 日正式簽署了相關法案。然而，部分川普團隊官員以及共和黨人士卻對「公開全部艾普斯坦案資訊」表示反對，強調部分資訊可能涉及美國的國家安全。與此同時，川普也因艾普斯坦案的相關問題與美媒記者爆發直接衝突，艾普斯坦案的相關爭議也再次受到全球民眾的廣泛關注。





根據《美聯社》報導，川普已於當地時間 19 日簽署了《艾普斯坦檔案透明法案》，準備全面公開相關資訊。川普也在簽署法案後，透過社群媒體發布貼文，批評民主黨人士試圖利用艾普斯坦案轉移公眾關注的行為，「但這個問題對他們造成的影響，其實遠大於共和黨」。

X 推主「rainbow7852」指出，在川普簽署相關法案後，美國司法部將在 30 天內公開所有與艾普斯坦案相關的非機密文件。然而，美國司法部長帕姆．邦迪 ( Pam Bondi ) 卻對公開所有案件資料表示反對，強調司法部不會公布「完整且未經刪減的」艾普斯坦檔案。





美國司法部長帕姆．邦迪。 圖：達志影像／美聯社





與此同時，眾議院議長麥克．強生 ( Mike Johnson ) 也表達了自己對《艾普斯坦檔案透明法案》的擔憂。強生表示，他對參議院未修改法案內容就通過法案的做法感到十分失望。強生稱，艾普斯坦的相關檔案幾乎無法在不做刪減的情況下向民眾公開，「其中包含許多與情報機構相關的資訊，可能威脅美國的國家安全」。





「rainbow7852」也進一步指出，由於川普先前曾要求邦迪針對艾普斯坦案啟動新一輪的調查，許多美國民眾擔心，新的調查行動可能會影響部分艾普斯坦檔案的公開，與《艾普斯坦檔案透明法案》的訴求發生衝突。





眾議院議長麥克・強生（James Michael Johnson）。 圖：達志影像／美聯社





雖然川普已經簽署法案，同意公開艾普斯坦檔案，但在被記者提問相關資訊時，川普仍以十分強硬的態度進行應對。X 推主「希望之聲灣區廣播電台」表示，一名《美國廣播公司》( ABC ) 的記者在參加白宮記者會時，質問川普為何不能即時公開艾普斯坦案的相關資訊。針對該項提問，川普直接發起批評 : 「我不介意你提出的問題，但我介意你的態度，你是一個非常糟糕的記者」。





川普強調，包含前美國總統比爾．克林頓 ( Bill Clinton )、前哈佛校長勞倫斯．薩默斯 ( Lawrence Summers )在內的多位民主黨「大人物」都與艾普斯坦有關聯，「他們多次拜訪他的島，但我一次都沒去」。川普憤怒的表示，包含《ABC》在內的部分媒體以選擇性報導的方式，試圖對他進行抹黑，「你們的牌照應該被吊銷，畢竟你們有 97% 的新聞都在攻擊我」。





美國前財政部長、前哈佛大學校長拉里·薩默斯。 圖：翻攝自Ｘ／@AsiaFinance





X 推主「Alex Chen」總結認為，雖然川普已經簽署了《艾普斯坦檔案透明法案》，但他自己十分清楚，即使他支持公開艾普斯坦檔案，美國民眾仍可能面臨一場「什麼都看不到的空歡喜」，質疑司法部可能呼應強生「涉及國家安全」的論述，阻止不利川普或共和黨人士的檔案被公開。

