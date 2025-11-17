(影) 艾普斯坦檔案的「川普吹Bubba」是「他」？ 受害者呼籲國會公開

[Newtalk新聞] 近期因艾普斯坦（Jeffrey Epstein）檔案新釋出的文件，美國總統川普再次成為美國政界與社交媒體焦點，其中一則關於「川普吹 Bubba」（Trump blowing Bubba）的謠言更是引起軒然大波，Bubba 疑指美國前總統柯林頓暱稱，直指艾普斯坦檔案中疑似存有川普與柯林頓親密行為照。





事件源於 11 月釋出的一封艾普斯坦電子郵件，艾普斯坦提及川普與「Bubba」之親密行為，網路因此對川普行為展開揣測。信件內容遭公開後，顯示艾普斯坦的弟弟馬克・艾普斯坦（Mark Epstein）曾向川普親信班農（Steve Bannon）詢問，俄羅斯總統普丁是否持有「川普吹 Bubba」的照片。該信件引起外界猜測 Bubba 是否暗指柯林頓。

艾普斯坦的電子郵件公開後，信件中的「川普吹 Bubba」疑似指川普與前總統柯林頓有親密行為。 圖：翻攝自 X @nexta_tv





不過，馬克後來澄清 Bubba 並非柯林頓，但郵件暗示俄羅斯可能擁有川普把柄，也被解讀為諷刺川普對普丁的態度。





對此，白宮官方 X 帳號近日發布多則川普與第一夫人梅蘭妮亞的合照，刻意展現兩人親密關係。外界解讀，此舉疑似意在回應艾普斯坦檔案中「川普吹 Bubba」的謠言。





白宮官方 X 帳號接連發布川普與第一夫人梅蘭妮亞的合照，外界懷疑是在闢謠 「川普吹 Bubba」一事。 圖：翻攝自 X @WhiteHouse





川普於今（17）日公開呼籲國會共和黨議員投票釋出艾普斯坦案檔案，強調「我們無所隱瞞」，與先前反對立場出現極大反差。此次檔案釋出可能揭露更多政商名流牽連，國會預計本週投票強制司法部公開完整資料。艾普斯坦的受害者則透過影片呼籲國會公布完整檔案，強調公眾有權知情。整起事件持續在美國政界與網路輿論中發酵，引發各界關注。





艾普斯坦檔案據傳共有 1,571 個姓名，其中約 38 個被圈選，包括川普及其 14 個電話號碼。圈選姓名可能代表親密聯繫，但並無證據顯示涉及犯罪。今年大量新文件曝光，加劇外界對川普與艾普斯坦 15 年交情的關注，儘管雙方後期已決裂。





曾是川普的強力支持者、美國國會議員瑪喬麗·泰勒·格林（Marjorie Taylor Greene）。 圖:翻攝自X帳號@RepMTG





此外，川普在本月 15 日撤回對格林（Marjorie Taylor Greene）的眾議員選舉支持。原因在於格林抱怨川普過度重視外交而忽略國內經濟，並積極推動釋放艾普斯坦檔案，兩人公開衝突被認為可能撕裂 MAGA 陣營。





同時，紐約時代廣場在廣告看板上播放一則影片，列出川普總統的 91 項重罪指控，來源包括紐約州與聯邦文件洩密、喬治亞州選舉干預及聯邦選舉案。影片將川普與艾普斯坦醜聞聯想，引發高度爭議。截至今年 11 月，多數指控因川普當選總統而被駁回或延後，例如紐約 34 項偽造記錄罪於 2024 年 5 月定罪，但美國政府在 11 月主張撤銷，剩餘指控約 12 項。

