影／芝加哥恐怖槍擊案！1小時連2起 釀1死8傷
芝加哥當地時間21日晚間發生2起槍擊事件，造成至少1名青少年死亡、8人受傷，地點分布在市中心環路區與聯邦廣場附近。首起槍擊案約在當地時間晚間9時50分出現於芝加哥劇院外，7名年僅13至17歲的青少年中彈，所幸均無生命危險；不到1小時後，五個街區外再傳槍響，14歲男孩傷重不治，另有1名18歲青年腿部中彈。
根據《芝加哥太陽報》報導，當時正值週五夜間人潮湧入市中心迎接假日季，千禧公園的年度聖誕樹點燈活動剛落幕不久，周邊聚集成千上萬民眾。市長約翰遜對接連發生的暴力事件表示遺憾，指出青少年大規模聚集引發的混亂「讓城市倒退」，也在節慶氣氛中造成恐慌。
警方表示，第一起槍擊案發生在北州街100號街區附近，巡邏警員抵達時看見人行道上聚集大量人潮，隨後聽到槍響，人群立即四散。受傷的7名青少年多為腿部中彈，傷勢良好或穩定，全數送醫治療。警方正調查槍手身分與動機。
第二起槍擊案則於當地時間晚間10時40分發生在南迪爾伯恩街100號街區。警方在現場發現兩名槍擊受害者，其中14歲男孩因身中多槍，在西北紀念醫院宣告不治。另一名18歲男子腿部受傷，傷勢嚴重但仍然清醒，惟無法提供更多案發細節。
據了解，警方在當晚市中心的騷亂中共繳獲5把槍枝，並拘留18人，但目前並未確認被拘留者與槍擊事件有直接關聯。警方持續調閱監視器並訪查目擊者，盼儘速釐清兩起案件是否相關及涉案人員的確切身分。
更多東森新聞報導
一喊解千愁！ 芝加哥「尖叫俱樂部」 定期朝湖面怒吼
MLB／暌違7年！釀酒人決死戰淘汰小熊 國聯冠軍戰強碰道奇
「拒絕川普、拒絕軍隊」！芝加哥群眾上街 反對派國民兵
其他人也在看
驚險畫面曝光！賓士車竄出巷口 小黃急閃不及仍被撞翻
新北市新莊區中平路上，今天（23日）凌晨1時許，發生1起驚險的車禍事故，1名70歲的劉姓男子開著計程車載客行經中平路92巷口時，被1名64歲薛姓婦人駕駛的賓士車猛撞，計程車雖有往左急閃，但仍被撞上，當場導致計程車被撞後翻滾1圈後側翻，所幸僅有計程車內的乘客手指擦挫傷，經查雙方駕駛酒測均為0，詳細肇事原因及責任仍待警方後續調。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
新北婦開賓士「衝出巷口」撞上直行小黃 計程車側翻躺路中央
23日凌晨1時許，薛姓婦人駕駛白色賓士沿中平路92巷行駛，開出巷口準備進入中平路，同一時間，70歲劉姓計程車司機沿中平路往幸福路方向直行，車上載著準備返家的陳姓乘客。據了解，計程車司機發現賓士車突然從巷口衝出時，緊急左切閃避，但仍被賓士車撞上右後側，強大撞擊力讓...CTWANT ・ 1 小時前
日本一家三口陳屍家中 脖子勒痕揭「謀殺」悲劇
日本一家三口陳屍家中 脖子勒痕揭「謀殺」悲劇EBC東森新聞 ・ 1 小時前
轟！緬甸再炸KK詐騙園區 數百名中國公民遭逮
轟！緬甸再炸KK詐騙園區 數百名中國公民遭逮EBC東森新聞 ・ 1 小時前
地面師角色多 誘簽合法文件！被害人身陷法網「身家難追回」｜鏡新聞調查報告｜#鏡新聞
假檢警詐騙案中，地面師讓人身家盡失，其實是多重角色接力建構詐騙劇本，目的是榨光被害人錢財後，再簽下本票抵押房產，看中的是還清貸款的不動產，還能再向銀行借出超額金錢。 揭密地面師怎麼取得被害人信任，用一紙文件，奪走當事人終生積蓄和房子，甚至還背上債務。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
拒絕日中韓首腦會談！中國致函聯合國「狠批高市早苗」：二戰戰敗國必須深刻反省
日本首相高市早苗近日因在國會答詢中談及「台灣有事」可能引發的日本應對，引起北京強烈反彈，此後中日關係急速惡化，北京更罕見公開呼籲國民「避免前往日本」，並在外交、觀光、文化等領域採取一系列反制行動。中國常駐聯合國代表傅聰日前更致函聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres），就日本首相高市早苗涉台言論嚴詞批評：「作為二戰戰敗國，日方必須深刻反省歷史罪責！」鏡報 ・ 1 小時前
高市早苗引爆日中對立 裴洛西掀蝴蝶效應
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗近日在國會答辯時，提及有關於「台灣有事」的言論，引發中國大力反彈。不過外媒指出，在美國前眾議院議長裴洛西於2022年訪台時，中國在台灣周邊發動恫嚇性的大規模軍...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
88歲翁身綁土製炸彈參拜廟宇引爆 臟器外露搶救中
基隆市一名88歲湯姓老翁今日上午8時25分，前往調和街一處宮廟內參拜完神像後，竟點燃身上綑綁的炸魚用土製炸彈。引爆後老翁突然倒彈倒地，臟器外露。因爆炸聲音猛烈，附近民眾一度以為發生氣爆，趕緊通報警、消到場。救護人員立刻將傷重的老翁送往醫院搶救，現仍急救中。自由時報 ・ 1 小時前
G20南非峰會登場 罕見「開場就通過宣言」
[NOWnews今日新聞]二十國集團（G20）領袖高峰會22日在南非約翰尼斯堡登場，即便在美國因與主辦國外交關係惡化而全面抵制之下，峰會開幕時便通過了領袖宣言，打破過去需在閉幕後才定案的慣例。綜合路透...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
美連鎖餐廳破產「31間店恐倒閉？」 官方回應了
美連鎖餐廳破產「31間店恐倒閉？」 官方回應了EBC東森新聞 ・ 1 天前
中國旅客大撤退！巴士公司估「損失4000萬」…日本商圈業者：其他客人更容易來
日本首相高市早苗近日因在國會答詢中談及「台灣有事」可能引發的日本應對，引起北京強烈反彈，此後中日關係急速惡化，北京更罕見公開呼籲國民「避免前往日本」，並在外交、觀光、文化等領域採取一系列反制行動。日本國內從觀光景點、巴士公司到飯店過去1週開始陸續感受到不同程度的衝擊，其中巴士公司坦言已面臨約802萬元的損失：「中國團客的消失，對我們的營收真的非常傷。」鏡報 ・ 2 小時前
次元刀切割！28點和平計畫太親俄被罵翻 盧比歐：非川普政府立場
美俄商討並釋出的俄烏28點和平計畫，被認為太過偏袒俄羅斯，順應俄羅斯總統普丁的胃口，被烏克蘭是為「喪權辱國」方案，川普甚至曾強硬表示要烏克蘭「一周內」吞下該方案，否則可能要對烏克蘭縮減軍援。面對外界一片譁然，美媒報導指，美國國會議員22日也表示，國務卿盧比歐已向他們保證，這份28點計畫不代表川普立場，還稱「這份28點計畫不代表川普立場，還稱「這是俄羅斯的提案」，似乎想藉由與這份計畫保持距離。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
蔣萬安為公益路跑鳴槍 感謝捐款助弱勢與長者
（中央社記者楊淑閔台北23日電）台北市長蔣萬安今天出席總統府前台北市不動產仲介公會舉辦的公益路跑活動，感謝公會捐贈新台幣150萬元給社會局「公益台北愛心平台」，作為協助弱勢青年與獨居長者使用。中央社 ・ 1 小時前
中日關係緊張！日店家稱「業績未下滑」 觀光業嘆：恐損失4千萬日圓
根據日媒《テレ朝NEWS》報導，中國外交部11月14日呼籲民眾「近期暫勿前往日本」，但富士山五合目22日上午10時許仍能看見大量中國旅客。一名中國遊客受訪表示，「一點也不擔心！我去過日本很多次，我知道那裡的治安很好，食物也很美味，玩得很開心。」另一名遊客則直言，「旅...CTWANT ・ 2 小時前
高雄週末演唱會多 高捷：35萬人次創今年最高運量
（中央社記者蔡孟妤高雄23日電）高雄週末有多場大型演唱會，除了TWICE，還有伍佰、孫淑媚等歌手到高雄演出。高雄捷運公司今天統計，昨天捷運運量高達35萬人次，是今年全年度最高運量；另外，輕軌也有5.4萬人次。中央社 ・ 1 小時前
心虛拒檢開車衝撞警車致員警受傷逃離現場 原來是毒品及竊盜慣犯
林姓男子深夜駕車停靠路邊怠速引起巡邏員警注意，上前盤查時，林男卻心虛拒檢，開車衝撞警車後逃逸，造成1名警員手指受傷，警方事後將林男查緝到案，發現林男有毒品、竊盜、及搶奪等前科，但查獲時並未發現可疑違禁品，以妨害公務等罪嫌送辦，屏東地院依駕駛動力交通工具妨害公務執行罪，判處林男8個月徒刑，可上訴。自由時報 ・ 1 小時前
特朗普稱美國結束俄烏戰爭計劃並非「最終方案」
美國總統特朗普表示，計劃並非他對基輔的「最終方案」，而烏克蘭總統警告該國「可能面臨非常艱難的選擇：要麼失去尊嚴，要麼冒失去關鍵夥伴的風險」。BBC NEWS 中文 ・ 31 分鐘前
高市早苗「車牌號碼3777」戳中國痛點！中媒扯1事 小粉紅卻不挺
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於14日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，中共文攻武嚇不斷，如今甚至扯上日本首相高市早苗的車牌，稱她的車牌號「37-77」，正是1937年7月7日「盧溝橋事變（七七事變）」日期，不過這樣「強行牽拖」的行徑，就連中國網友都看不下去。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
美女詐團首腦歐俞彤海削157億 一審重判24年！出獄難再當「台版Jisoo」
全台最大「假出金詐欺集團」遭檢調破獲，號稱台版Jisoo的主謀歐俞彤已被依法起訴，檢警發動6波搜索，台北地院針對首波起訴的80人部分審結，21日進行宣判，歐俞彤遭判24年有期徒刑，可上訴。鏡報 ・ 1 天前
疑搶快左轉加油遭貨車撞甩尾 轎車上5移工嚇壞了
苗栗縣苑裡鎮140縣道一間加油站前，22日傍晚發生轎車與貨車碰撞事故，撞擊力道致使轎車甩尾橫移，後保險桿也噴飛，場面驚悚。幸好這起車禍沒有人員受傷，警方調查雙方駕駛都沒有酒駕，疑因轎車路口搶快左轉去加油而衍生，確切肇責有待調查釐清。這起車禍發生於昨天傍晚5點34分許，越南籍黎姓移工駕車搭載4名同為越自由時報 ・ 1 小時前