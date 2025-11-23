影／芝加哥恐怖槍擊案！1小時連2起 釀1死8傷

芝加哥發生恐怖槍擊案。（示意圖／翻攝自pexels）





芝加哥當地時間21日晚間發生2起槍擊事件，造成至少1名青少年死亡、8人受傷，地點分布在市中心環路區與聯邦廣場附近。首起槍擊案約在當地時間晚間9時50分出現於芝加哥劇院外，7名年僅13至17歲的青少年中彈，所幸均無生命危險；不到1小時後，五個街區外再傳槍響，14歲男孩傷重不治，另有1名18歲青年腿部中彈。

根據《芝加哥太陽報》報導，當時正值週五夜間人潮湧入市中心迎接假日季，千禧公園的年度聖誕樹點燈活動剛落幕不久，周邊聚集成千上萬民眾。市長約翰遜對接連發生的暴力事件表示遺憾，指出青少年大規模聚集引發的混亂「讓城市倒退」，也在節慶氣氛中造成恐慌。

警方表示，第一起槍擊案發生在北州街100號街區附近，巡邏警員抵達時看見人行道上聚集大量人潮，隨後聽到槍響，人群立即四散。受傷的7名青少年多為腿部中彈，傷勢良好或穩定，全數送醫治療。警方正調查槍手身分與動機。

第二起槍擊案則於當地時間晚間10時40分發生在南迪爾伯恩街100號街區。警方在現場發現兩名槍擊受害者，其中14歲男孩因身中多槍，在西北紀念醫院宣告不治。另一名18歲男子腿部受傷，傷勢嚴重但仍然清醒，惟無法提供更多案發細節。

據了解，警方在當晚市中心的騷亂中共繳獲5把槍枝，並拘留18人，但目前並未確認被拘留者與槍擊事件有直接關聯。警方持續調閱監視器並訪查目擊者，盼儘速釐清兩起案件是否相關及涉案人員的確切身分。

