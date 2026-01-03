影／芬園白寶玉拔蘿蔔登場 千人湧寶藏寺體驗農村樂

▲芬園鄉農會舉辦「2026芬響農食典白寶玉出土記」今日在芬園鄉寶藏寺熱鬧登場，吸引近五、六千名鄉親參與。（圖／彰化縣政府提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】芬園鄉農會舉辦「2026芬響農食典白寶玉出土記」今（3）日在芬園鄉寶藏寺熱鬧登場，吸引近五、六千名鄉親參與。活動以農會品牌「芬饗」為核心，結合拔蘿蔔農事體驗，傳達「從產地到餐桌」的農食理念外，周圍環繞縣府與地方合作推動的景觀花海，彰化縣長王惠美應邀出席，邀請全國鄉親安排假期暢遊彰化，走入花卉綻放的田野，親身感受百花盛開的季節與時光。

王惠美表示，感謝芬園鄉農會團隊的用心，連續6年舉辦「白寶玉」拔蘿蔔活動，一年比一年熱鬧，今年網路報名3千個名額瞬間秒殺，現場還有約2千名鄉親熱情等待。今天大家親手拔起蘿蔔，象徵「好彩頭」，明年運勢一定會更好，也期盼藉此推廣食農教育，讓大家親身體驗農夫從耕作、生產到送上餐桌的辛勞，學會惜福愛物。

廣告 廣告

▲2026芬響農食典白寶玉出土記活動合影。（圖／彰化縣政府提供）

王惠美指出，今天現場準備3公頃、約5萬根的蘿蔔讓大家大顯身手，芬園鄉農會透過舉辦活動結合在地特色，成功將芬園寶藏寺及農業品牌行銷出去，現場市集有許多在地青農與學生攤位，鼓勵大家一起用實際行動支持在地農業。

▲2026芬響農食典白寶玉出土記活動空拍照。（圖／彰化縣政府提供）

芬園鄉農會總幹事黃翊愷表示，一早6點多抵達現場，就有民眾開始排隊，到現在9點半已足足等候3個小時，看到現場聚集5、6千名鄉親，真的很令人感動，希望大家今天都能開心參與、買得盡興，到寶藏寺拜拜祈福，帶著愉快的心情滿載而歸。

農業部農民輔導司代理司長陳怡任表示，這項活動邁入第6年，芬園鄉農會這幾年不論是推動食農教育、綠色照顧以及銀髮共餐服務，表現都非常出色，成功推廣在地農業特色，各項成果都有目共睹。

農業部農業金融署長李聰勇表示，來到芬園感到非常溫暖，溫暖的不只天氣，更是大家對農業的熱情，感謝芬園鄉農會的努力，拔蘿蔔活動人潮一年比一年多，農會的信用部業務也逐年成長，目前存款達46億，放款達32億，展現出不凡的經營成效。

農業處表示，彰化縣是農業大縣，在水稻二期作收割後的冬季裡作期間，芬園鄉農會與農民合作種植白玉蘿蔔，品質優良且無噴灑農藥，讓民眾安心食用。此外，除了開放民眾田間拔蘿蔔之外，農會更與三級古蹟寶藏寺合作，安排周邊活動，除了在廣場設有農民市集外，也辦理食農教育遊戲體驗、親子闖關及創意DIY活動，讓大小朋友在互動中學習農業知識，引領遊客深入體驗農村風貌與在地魅力。誠摯邀請全國民眾相約彰化，漫遊美麗田野、感受繽紛花景，用鏡頭捕捉最美好的春日回憶。