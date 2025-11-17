影／芬普尼蛋流入台中蛋行 彰化動防所長董孟治公開移動管制時間軸

▲彰化縣政府動物防疫所所長董孟治指出，畜主有否違反移動管制相關規定，目前檢調偵辦釐清責任。後續動防所將會調整行政作業程序，不再以電話通知，改以正式文件通知為主。（圖／彰化縣政府提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】衛生福利部食品藥物管理署於11月14日接獲臺中市食品藥物安全處通報，該處於10日到台中某蛋行抽驗源自文雅畜牧場之雞蛋檢出芬普尼代謝物。彰化縣動植物防疫所今（17）日公開時間軸，經查該批雞蛋是畜主於11月9日早上售出雞蛋，畜主有否違反移動管制相關規定，目前檢調偵辦釐清責任。

彰化縣政府動物防疫所所長董孟治指出，11月5日下午接獲衛生單位通報文雅畜牧場蛋品驗出芬普尼後，隔日清晨隨即到場實施移動管制並採樣10顆蛋送檢。11月7日中央複驗報告出爐，確認「未檢出」芬普尼。動防所在隔日11月8日下午依《動物用藥品管理法》解除移動管制。

廣告 廣告

▲文雅畜牧場芬普尼事件時間軸。（圖／彰化縣政府提供）

董孟治表示，動防所經查該批雞蛋是畜主於11月9日早上售出雞蛋。依據畜禽用藥監測陽性案件申請複驗規定，畜主需取得解除移動管制之證明書文件才可上市。畜主有否違反移動管制相關規定，目前檢調偵辦釐清責任。後續動防所將會調整行政作業程序，不再以電話通知，改以正式文件通知為主。

彰化縣農業處長郭至善表示，目前封存的雞蛋已列為證物，經檢察官同意將可進行銷毀。銷毀前須逐日採樣保存，以供未來查驗。預計在接獲正式銷毀公文後，即會啟動約25萬顆封存蛋的銷毀作業，並由檢調及農政單位共同清點、押運與監督全程，以確保程序透明無虞。

郭至善強調，本次芬普尼蛋事件，有關抽驗流程、移動管制及解除移動管制相關行政程序執行未完備及疏失部分，將依相關規定或法規檢討並懲處有關違失人員 。