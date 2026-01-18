影／花壇急難救助會公益圍爐 400名鄉親歡聚感受溫情

▲花壇急難救助會今日中午於高安鷹架舉辦「2026花壇讓愛充滿希望」公益圍爐活動。（圖／記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】農曆春節將至，為讓弱勢家庭也能感受年節暖意，花壇急難救助會今（18）日中午於高安鷹架舉辦「2026花壇讓愛充滿希望」公益圍爐活動。現場集結企業資源與在地志工，共邀請約400名鄉親齊聚一堂，在熱氣騰騰的桌菜與歡樂歌舞中，點亮花壇的溫情角落。

活動延續創會人顧大姐的遺願，每年年終集結志工與善心人士，奉獻假期與心力舉辦圍爐宴，現場約有70名志工參與，並感謝花壇鄉各村村長協助邀請當地需要幫助的家庭，受邀鄉親約400人，共度溫暖時光。

廣告 廣告

▲粉貓咪舞蹈工作室表演合影。（圖／記者林明佑翻攝）

「2026花壇讓愛充滿希望」公益圍爐活動採邀請制進出，現場除圍爐聚餐外，每位受邀家庭還可獲得生活物資與小紅包，並安排摸彩活動。此外，粉貓咪舞蹈工作室等團體帶來精彩表演，讓鄉親在歡樂氣氛中迎接新年，感受社會滿滿的關懷與溫暖。