影／花壇鄉農會慶祝農民節 表揚39位傑出農友

▲花壇鄉農會今日在四樓大禮堂舉辦「115年農民節慶祝大會」，表揚模範農民、優秀青農等共39位傑出農業人才，肯定其長年深耕土地、推動農業發展的貢獻。（圖／記者林明佑攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】花壇鄉農會今（5）日在四樓大禮堂舉辦「115年農民節慶祝大會」，表揚模範農民、優秀青農等共39位傑出農業人才，肯定其長年深耕土地、推動農業發展的貢獻。花壇鄉農會總幹事顧碧琪表示，農民是國家安定的基石，辛勞與付出值得社會最高敬意，也期盼透過表揚活動凝聚農業向心力。

面對氣候變遷與經營成本上升挑戰，花壇鄉農會積極爭取各界資源，展現公私協力成果。除農會既有補助外，彰化縣政府與花壇鄉公所去年編列經費補助農藥款25萬5150元，實質減輕農友負擔，提升整體產業競爭力。

花壇農產品近年表現亮眼，龍眼蜂蜜榮獲縣級評鑑頭等獎，網紋洋香瓜摘下亞軍與優勝，農會推出的茉莉花產品更勇奪「彰化百大商品金質獎」，展現地方農產優質品牌力。

▲花壇鄉農會總幹事顧碧琪表示，農民是國家安定的基石，辛勞與付出值得社會最高敬意，也期盼透過表揚活動凝聚農業向心力。（圖／記者林明佑攝）

在經營管理方面，花壇鄉農會獲頒第19屆農金獎「營運卓越獎」，顯示財務體質穩健、深受鄉親信賴。同時也長期投入社區服務，榮獲農業部「第四屆全國十大綠色照顧優良典範」及「特色家政班」肯定，成功轉型為兼具產業推動與在地照顧功能的永續組織。

展望未來，花壇鄉農會總幹事顧碧琪指出，農會將持續深化食農教育，並邀請民眾走進「茉莉花壇夢想館」，以實際行動支持在地無毒茉莉花產業，結合農業與觀光發展，創造更高附加價值。

活動最後由家政班員端出象徵吉祥富足的富貴米糕與眾人分享，在溫馨熱絡的氛圍中為慶祝大會畫下圓滿句點，也為花壇農業未來發展注入更多信心。