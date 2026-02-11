影／花壇鄉農會送彩色年畫迎馬年 春聯免費索取迎新春

▲花壇鄉農會於今日在「茉莉花壇夢想館」舞台區舉辦盛大的春聯及彩色年畫贈送活動 ，除了準備多款馬年吉祥話春聯供民眾選取，更首度加入豐富繽紛的「彩色年畫」，為傳統年節增添視覺亮點 。（圖／記者林明佑攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】迎接民國115年馬年到來，花壇鄉農會於今（11）日上午在「茉莉花壇夢想館」舞台區舉辦盛大的春聯及彩色年畫贈送活動，現場氣氛熱烈，吸引眾多鄉親到場參與，共同感受萬馬奔騰的新春喜悅。

花壇鄉農會長期致力於推廣農村文化，不僅在經營層面榮獲第19屆農金獎「營運卓越獎」，更拿下農業部「第四屆全國十大綠色照顧優良典範」。今日活動除了發送春聯，更現場展現農會書畫班學員努力修習的成果，期盼透過藝術傳承，將傳統文化深植社區 。

今年活動特別以「龍馬精神、馬到成功」為主題，除了準備多款馬年吉祥話春聯供民眾選取，更首度加入豐富繽紛的「彩色年畫」，為傳統年節增添視覺亮點。活動現場邀請多位書法老師與學員親自揮毫，為鄉親客製化專屬的春聯，讓大家帶回滿滿的年味與祝福 。

花壇鄉農會總幹事顧碧琪表示，每到歲末年初，農會都會邀請書法班老師與學員提前準備春聯作品，讓活動當天能將滿載祝福的春聯送給鄉親與好友。現場除了展示已完成的春聯外，也安排老師與學員即席揮毫，增添濃厚年節氛圍。

顧碧琪指出，今年以「馬到成功」作為新春寓意，象徵活力與勇往直前；同時在設計中加入多樣彩色元素，希望讓大家迎接一個多采多姿的新年。農會近年推廣茉莉花產業有成，產品更勇奪「彰化百大商品金質獎」 。未來將持續加強食農教育，邀請大眾走進「茉莉花壇夢想館」，以行動支持在地產業，讓花壇農業與觀光接軌，創造更高產值 。最後，她也祝福民眾新的一年馬到成功、馬上幸福、馬上發財。