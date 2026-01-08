影／花壇青農橫掃彰化農產評鑑 花壇鄉農會聯合宣傳展現傲人青農力
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】近年農村普遍面臨高齡化與人力斷層挑戰，但彰化縣花壇鄉卻逆勢而行，展現傲人的「青農力」。花壇鄉農會今（8）日在凱哥開心農場舉辦「115年度青農產品聯合宣傳記者會暨經驗分享座談會」，集結在地表現傑出的青年農民，展出多項屢獲獎項肯定的優質農特產品，向外界展現花壇農業的實力與未來潛力。
花壇鄉農會總幹事顧碧琪表示，本次花壇青農農產品聯合推廣記者會，現場展示多樣且豐富的在地農特產品，包括當季盛產的小果番茄、茂谷柑、小黃瓜、網紋洋香瓜，以及全年供應的綠藻蛋與稻米等，都是青年農民用心栽培的優質成果。
▲花壇堪稱農業競賽的「常勝軍」，無論是小果番茄或網紋洋香瓜，在各項評鑑中皆屢獲佳績。（記者林明佑攝）
顧碧琪指出，花壇堪稱農業競賽的「常勝軍」，無論是小果番茄或網紋洋香瓜，在各項評鑑中皆屢獲佳績。其中，小果番茄不僅在彰化縣內競賽中表現亮眼，也曾於全國賽事中榮獲亞軍與季軍；網紋洋香瓜則於第二屆彰化縣評鑑中摘下亞軍，展現花壇農產的高度競爭力。
▲小果番茄不僅在彰化縣內競賽中表現亮眼，也曾於全國賽事中榮獲亞軍與季軍；網紋洋香瓜則於第二屆彰化縣評鑑中摘下亞軍，展現花壇農產的高度競爭力。（記者林明佑攝）
顧碧琪強調，花壇農產品品質有保證，安全又安心，誠摯邀請民眾走訪花壇，親自品嚐在地好農產，也歡迎選購作為伴手禮，與親朋好友分享花壇的用心與美味。
彰化縣青農聯誼會花壇鄉分會第五屆會長唐烱凱表示，每年到了這個時節，正是番茄品質最佳、農民最開心的時候。隨著天氣轉冷，番茄風味更加濃郁，也正式進入產季高峰。感謝花壇鄉農會特別舉辦推廣記者會，讓青農有機會向外界介紹與行銷用心栽培的優質農產品，讓更多民眾認識今年度的花壇番茄。
花壇鄉農會表示，花壇鄉素有「小果番茄冠軍搖籃」美譽，在彰化縣歷屆小果番茄競賽中表現突出，八屆賽事累計奪下四屆冠軍，並曾於全國賽中榮獲冠軍與季軍佳績，成績斐然。此次活動中特別表揚多位表現優異的青農，包括在「彰化縣第八屆健康優質設施小果番茄競賽」中獲得優勝的唐烱凱與李文祥；以及於全國賽中勇奪季軍的蘇錦坤，再次為花壇小果番茄擦亮金字招牌。
除小果番茄外，花壇青農在其他作物領域同樣展現競爭力。在「彰化縣第二屆網紋洋香瓜評鑑」中，青農梁烽政奪下個人亞軍，並與團隊共同榮獲團體組優勝，顯示花壇農業不僅專精單一作物，更能在多元農產中精準掌握品質、持續突破。
許多青年農民因不捨父輩辛勤耕作的土地荒廢，選擇返鄉接棒，透過花壇鄉農會系統性的輔導與技術資源整合，將傳統農法結合現代設施與科技管理，不僅提升產量與品質，也為農業注入創新能量。
今日活動現場展示的農特產品琳瑯滿目，除明星商品小果番茄與網紋洋香瓜外，還包括台南20號米、茂谷柑、小黃瓜及極具特色的綠藻蛋等產品，每一項皆經農會嚴格把關，確保安全、新鮮與高品質，成為兼具自用與送禮價值的在地好物。
活動會後並舉辦青農經驗分享座談，多位得獎青農暢談從「門外漢」到「農業職人」的心路歷程，分享栽培管理、市場行銷與品牌經營經驗，期盼吸引更多青年投入農業。花壇鄉農會總幹事顧碧琪強調，未來將持續作為青農最堅實的後盾，協助產品行銷與通路拓展，讓青年願意回鄉、留得下來，共同為花壇農業打造永續新典範。
