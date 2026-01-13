(影)《花甲男孩轉大人》場景破壞殆盡 地主怒控建商無法無天

[Newtalk新聞] 曾是《花甲男孩轉大》電視劇及電影重要拍攝場景的台中市大肚山「敦煌堂」古厝及週邊道路，目前有部分土地改建為住宅大樓，擁有土地54%持分的洪姓家族今（13）日出面，指控建商對古厝進行全面性破壞，並且佔用私人土地做為社區對外通道，除了進行程中的司法程序，並且透過律師要求主管機關說明當初究竟是如何核發建照？





位於台中市大肚山的「敦煌堂」古厝，占地約五百餘坪，民國 98 年由內政部撥款補助、作為農村公共設施活化的重要文化場域。這裡不只是私人建物，它曾是《花甲男孩轉大》拍攝地點，保留有第二次世界大戰的彈孔紀念區，50年前甚至也是反共影集《寒流》的拍攝地點，是大肚相當知名的觀光打卡景點。

洪姓地主指控，有建商在取得古厝其中28坪的所有權後，三年多前在具有民意代表家族背景的人士教唆下，為了開發利益，竟對整座古厝進行全面性破壞。洪姓地主說，拆除當天工人及機具進場後，他曾要求對方先暫緩再協調，對方則說「如果還要協調，就什麼都不用做了」，仍依計畫把古厝破壞。這個部分洪姓地主己經提起民事求償。





洪姓地主說，上個月破壞古厝者竟寄發存證信函，要求他自行清除遭破壞留下的土石與磚塊，真的讓他氣不過，一個霸凌者竟然可以如此合理化自己的行為，簡直無法無天，決定不再忍了，委請律師沈淑宜將此事公諸於世。





沈淑宜律師說，古厝旁邊全部是洪姓家族的共有土地，一部分所有權人將土地賣給建設公司興建大樓，留下瑞井路85巷東西向私有道路為聯外道路，僅有46%屬於建商所有，其餘54%為洪姓家族所有，建商在未經同意、未簽契約、未給付任何對價的情況下，長期供上百戶住戶自由通行。依照民法，這已構成侵權行為與不當得利。地主在現場設置了控訴的看板，也準備了一副棺材，必要時會把棺材擋在路上。





沈淑宜律師說，已經正告建商，若此侵權狀態持續，依法設置柵欄，未來通行須依法付費或另尋合法道路。而建商是如何取得建造興建大樓，關係到行政責任與公共安全，請各主機關出面說明，因為私有道路未經全體共有人同意，為何台中市政府可以核發建造執照？





沈淑宜律師說，該大樓住戶多達上百戶，實地勘驗結果車道出入口之道路僅有4.8米，另外一條連外道路是4.3米。今天她代表地主站出來，而是為了守住三條底線：文化不能為了開發被犧牲，禁止有權有勢之人不經協調任意使用私有道路，行政權力不能因為背景而失去監督，法律存在的意義，不是讓有權有勢的人更方便，而是保護不該被犧牲的人。

