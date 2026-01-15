影/花蓮原民警馬錫山打獵！「槍倒下走火」竟射死朋友

當場嚇壞眾人！花蓮縣光復鄉馬錫山產業道路，昨天（14日）發生嚴重刑事案件，有位原住民警察休假期間跟2位朋友去該處打獵，獵槍沒擺好竟然走火射死其中一名朋友。

案發時畫面。

據了解嫌犯是現年51歲的鳳林分局卓姓員警，事發時間是昨晚10點左右，當時他跟61歲朱男、57歲吳男從萬榮見晴村山區開小貨車前往該處打獵，卓姓員警手上有2把獵槍，但都沒有合法登記。

案發現場。

而就在抵達半山腰時出事，當下卓員跟朱男下車上廁所，他手裡拿著把已上膛的獵槍，他放在一旁開始尿尿，但槍枝沒擺好倒下，當場走火射中朱男的右胸，導致對方當場倒地，警消趕來檢傷發現他已經沒有呼吸心跳，緊急送往鳳林分局搶救仍在今天凌晨2點宣告回天乏術。

朱姓員警當下有報案打119及報案，現場由分局長劉玉祥帶隊到場，勘查蒐證同步封鎖現場、並依法查扣相關證物保全證據，另指派專人與亡者家屬建立溝通管道。

鳳林分局表示對此事件深表遺憾，已成立專案小組全力調查，確保案件公正透明，會釐清事發真相並對死者家屬關懷慰問，全案已依涉犯《刑法》過失致死罪，移送花蓮地檢署偵辦。

