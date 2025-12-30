影/花蓮台9線悲劇！「苦茶油牧師」出車禍重創身亡

部落族人獲知噩耗都相幫悲慟！花蓮玉里台9線273公里路段昨天（29日）發生死亡車禍，有「苦茶油牧師」美譽的63歲溫光亮牧師，開車載弟弟外出時慘遭追撞，導致車輛失控撞路樹，他因此重傷送醫不治。

車禍現場。 （圖／中天新聞）

據警方調查，事發時間約在下午1點多，當時溫牧師的貨車跟追撞他的貨車都行駛於外側車道，肇事的吳姓駕駛在後方加速欲超車時不慎撞上，救護人員趕抵現場時發現溫牧師顱內出血、左腳骨折及全身多處擦挫傷，送醫前已經沒有呼吸心跳，送醫搶救後仍是回天乏術，同車的弟弟則是有額頭擦傷及左大腿腫痛等傷勢。

噩耗傳回溫光亮牧師住的部落，族人獲知悲慟不已，細數溫牧師的一生，年輕時是水電工的他30歲受洗，從2000年起開始在玉里崙山部落教會傳道跟奉獻，他有鑑於居住的部落人口嚴重外流，積極想方設法，帶領族人「就地取材」，把部落裡荒廢的油茶園重新整理，購買、申請相關的榨苦茶油設備，他自己也跟族人一起鑽研榨油技術，成品「崙山黃金苦茶油」透過各項通路跟教會推廣，成功幫部落創出新的收入來源，也讓人口開始有回流，他也因此有了「苦茶油牧師」的美名，如今遭逢橫禍離世令人鼻酸，警方目前持續調查相關肇事責任中。

