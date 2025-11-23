影/花蓮大橋拖板車載13.4噸怪手過彎拋飛 差1秒撞到對向車

花蓮大橋南端23日中午發生一起拖板車運載怪手翻落的意外，造成南下方向交通受阻近兩小時。根據吉安警分局的初步調查，32歲的拖板車司機疑似未將貨物妥善固定，導致重達13.4噸的挖土機在轉彎時因離心力而翻落，並滑行至路面，造成路面油污外洩。

花蓮大橋南端23日中午發生一起拖板車運載怪手翻落的意外，造成南下方向交通受阻近兩小時。（圖／翻攝畫面）

根據監視器畫面顯示，事故發生時，一輛南下的白色汽車險些與翻落的怪手相撞，若再晚幾秒鐘，可能會造成更嚴重的後果。公路局提醒駕駛人，行經施工路段時務必減速並確實固定載運物品，以確保道路安全。

怪手突然翻落，所幸白車急煞，差一秒就撞上。（圖／公路局提供）

警方指出，駕駛人林姓持照正常，酒測結果為0，事故原因仍待進一步釐清。公路局呼籲，運載大型機具或重型物件的車輛應特別注意行駛安全，並在轉彎處降低車速，避免類似事件再次發生。

